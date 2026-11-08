En plena fiebre por los biopics musicales en la gran pantalla, marcados por títulos recientes de éxito internacional, llega a los cines la película Fiesta Pagana, producción centrada en la trayectoria del grupo español Mägo de Oz. A diferencia de aquellas obras biográficas que optan por beatificar y edulcorar la imagen de sus protagonistas —fórmula habitual vista en Bohemian Rhapsody con Freddie Mercury o en las cintas dedicadas a Bob Marley y Michael Jackson—, este trabajo se sitúa en la estela de propuestas directas y sin concesiones al estilo de Rocketman sobre Elton John.

La obra aborda con franqueza las luces y las sombras de la formación, sin esquivar los conflictos internos y egos que acompañaron su camino a la fama. Tampoco las adicciones a las drogas. Desde los orígenes del conjunto en la década de los ochenta hasta la llegada masiva del éxito, el relato profundiza en el papel de su batería y líder, Txus di Fellatio, encarnado por el actor Adrián Lastra, mostrando tanto su empeño por sacar adelante el proyecto como las polémicas expulsiones y decisiones drásticas que afectaron a sus miembros.

Además de plasmar sus miserias y desavenencias, el largometraje reivindica la revolución musical que supuso atreverse a fusionar las guitarras del heavy metal con melodías tradicionales interpretadas con flauta y violín. En el plano técnico y artístico, destaca la cuidada labor de sonido tras lograr una fusión vocal entre el actor protagonista, Adriá Mondaray, y la voz del cantante real de la banda, completando bajo la dirección del cineasta Álvaro Brechner un retrato musical tan entretenido como revelador.

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