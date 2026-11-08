La demencia más maravillosa de los 80: cuando vengarse no era tabú

Los micrófonos de Par-Impar, el podcast de cine de esRadio, acogieron recientemente al director y escritor Tirso Calero para diseccionar uno de los monumentos más desaforados del cine de acción de los ochenta: El justiciero de la noche (Death Wish 3, 1985). Con motivo de la publicación del libro Winner and Thompson: El cine artesanal de Michael Winner y J. Lee Thompson, el espacio centró su atención en la figura del realizador británico Michael Winner y en su idilio artístico con Charles Bronson, un tándem clave de la legendaria factoría Cannon Films.

A diferencia del tono sobrio y dramático de la cinta original de 1974, esta tercera entrega dinamitó cualquier atisbo de sutileza para abrazar la serie B más festivalera y desinhibida. La trama sitúa a Paul Kersey en un barrio de Nueva York —que por estrecheces presupuestarias se recreó por completo en Londres— lidiando con pandillas caricaturescas mediante una escalada balística demencial. El arsenal del justiciero pasa por la mítica pistola Wildey Magnum del calibre 475,ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial e incluso un lanzacohetes oculto tras el sofá, desembocando en una batalla campal vecinal que bebe directamente de la estética del tebeo.

El sello Cannon y el legado de Bronson

El análisis profundizó en las singulares dinámicas de producción de Michael Winner, un director eminentemente pragmático que editaba las secuencias al tiempo que las rodaba y que priorizaba el ritmo frenético frente a los matices interpretativos, tal como recordó el actor Kirk Taylor (La chaqueta metálica). Como curiosidad sonora, el filme contó con una contundente banda sonora electrónica compuesta por Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, tras el parón provocado por la muerte de John Bonham.

Por su parte, la figura de Charles Bronson —cuya alianza con Menahem Golan y Yoram Globus en la Cannon le garantizó solvencia financiera para costear la enfermedad de su esposa, Jill Ireland— sirvió para trazar un paralelismo con figuras actuales del cine de mamporros maduro como Liam Neeson.

Para cerrar el encuentro, Calero recomendó imprescindibles de ambos directores (como La centinela o Los cañones de Navarone) y adelantó los primeros detalles de su próxima película como director, Tarántula, un thriller de asedio en tiempo real protagonizado por Fele Martínez, Eva Bauk y Nuno Gallego que pronto iniciará su periplo por festivales.