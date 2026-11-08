Romain Gavras construye en Sacrificio una sátira apocalíptica sobre la hipocresía de las élites, el ecologismo convertido en espectáculo y la necesidad contemporánea de encontrar una causa por la que estar dispuestos a morir. Una gala benéfica de multimillonarios en Grecia termina en secuestro ritual cuando un grupo radical pretende evitar el fin del mundo mediante sacrificios humanos. Una gala benéfica dedicada a la protección del medioambiente, pero a la que los millonarios llegan con sus aviones privados. Donan dinero para limpiar su conciencia. La película puede verse en Movistar Plus y Prime Video.

Con una premisa bastante interesante y un Gavras desplegando su habitual sentido del exceso visual: imágenes poderosas, atmósferas inquietantes y una puesta en escena que oscila entre el delirio, la provocación y la comedia negra, Sacrificio es una de esas películas que hay que ver aunque no termine de convencernos. Anya Taylor-Joy aporta magnetismo y Chris Evans juega con inteligencia la caricatura del actor egocéntrico y necesitado de reconocimiento. Entre el reparto también encontramos a John Malkovich, Salma Hayek y Vincent Cassel.

El actor que ha dado vida a Capitán América interpreta a un actor de acción cuya carrera está en crisis tras haber protagonizado un escándalo que se hizo viral y al que se refieren como "el incidente del lanzallamas". En un intento desesperado por limpiar su imagen asiste a una gala benéfica ambiental, en la que realmente no cree, en una isla griega. En el evento conocerá al multimillonario tecnológico Ben Bracken (Vincent Cassel) y a la actriz Katie (Ambika Mod).

Sin embargo, el evento se transforma en una pesadilla cuando Joan (Anya Taylor-Joy), líder de un grupo fanático apocalíptico, secuestra a los invitados para cumplir con la profecía: tres personas deben ser sacrificadas para detener una erupción volcánica que podría provocar una extinción masiva. Esas personas representan al Rey, símbolo del poder; al Amante, asociado con el amor más puro, y al Héroe, que debe ofrecer su vida por voluntad propia.

Aunque la película acaba siendo víctima de sus propias ambiciones, quiere hablar de capitalismo, cambio climático, celebridad, fanatismo y redención, pero no siempre consigue integrar esas cuestiones en un relato coherente. Su sátira resulta más contundente en la caricatura de los ricos que en la reflexión sobre la violencia de quienes dicen combatirlos.

Hay, no obstante, una pregunta interesante detrás de todo este exceso: ¿qué diferencia existe entre quienes utilizan las grandes causas para mejorar su imagen y quienes terminan justificando cualquier atrocidad en nombre de ellas? Sacrificio es una película irregular, visualmente estimulante y conceptualmente ambiciosa, cuyo discurso termina siendo menos incisivo que sus imágenes. Gavras demuestra talento para el espectáculo, pero no siempre consigue convertir la provocación en pensamiento cinematográfico.

Una fábula salvaje sobre la impostura moral de nuestro tiempo, más interesante por las preguntas que plantea que por las respuestas que ofrece.

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