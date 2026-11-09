El film de la Transición que hizo lo mismo que 'La Bola Negra' mucho antes que Los Javis

Mucho antes de La Bola Negra, una emblemática película dirigida por Jaime Chávarri y producida por Elías Querejeta transportó al espectador a una atmósfera lírica y melancólica, ambientada en un jardín frondoso de época. Claro que A un Dios desconocido, de 1977, le falta el apoyo mediático y estratégico de la excelente cinta de Los Javis, que no obstante ha recibido una crítica negativa de The New Yorker.

Ambas comparten el uso de múltiples líneas temporales unidas por la memoria y la historia, la exploración de secretos generacionales y la figura de Federico García Lorca vinculada a la identidad homosexual, recuerda el artículo de El País firmado por Ianko López.

La cinta tiene la característica, que no exactamente la virtud, de estar concebida cuando los estereotipos de censura homosexual quizá estaban todavía vigentes, cuando había cierto peligro para sus creadores. Pero A un dios desconocido tiene algo que ahora sí sería cuestionado: fue concebida en plena Transición por dos hombres heterosexuales: el director Jaime Chávarri y el productor Elías Querejeta.

Tampoco gozó del aplauso unánime de La Bola Negra. En su estreno (1977), la película generó debate dentro del propio sector cinematográfico y político. Directoras y directores como Eloy de la Iglesia la criticaron por considerarla demasiado críptica y por mostrar una imagen de un homosexual "hundido y antisocial", en contraste con el enfoque más directo y normalizado de su propia película, Los placeres ocultos.

Y eso que Chávarri quiso ensalzar, al igual que los Javis, una figura trascendental de la cultura española, la de Federico García Lorca, hasta el punto de que modificó el encargo inicial televisivo, que iba a ser sobre Oscar Wilde, e "intercambiar" su reivindicación queer por Federico García Lorca, atraídos especialmente por la fuerza poética de Poeta en Nueva York.

La película triunfó en el Festival de San Sebastián (premio a mejor actor para Alterio y mejor película española) y cosechó gran éxito internacional, ganando el Hugo de Oro en el Festival de Chicago y proyectándose con gran expectación en el MoMA de Nueva York. Pero la posterior Movida, de la que formaron parte interante Pedro Almodóvar -precisamente, productor de La Bola Negra a través de su productora El Deseo- se encargó de enterrar con otros aires de rebeldía cultural, relata El País.

El film es igualmente onírico e intercala imágenes de juventud y memoria mientras resuena una delicada melodía popular y la voz en off de los personajes. Un trasfondo poético del filme, marcado por la memoria de Federico García Lorca y los recuerdos de una generación de hombres unidos por vivencias del pasado, la identidad y el paso del tiempo, que no fue tan bien recibido como en la cinta actual.

En todo caso,, el film se insertó en un momento clave de visibilización del colectivo LGTBIQ+ en España tras el final del franquismo, aspecto que ahora reividica también la exitosa película de los Javis.