En este episodio del podcast de cultura y cine de LDcultura, conducido por Juanma González y Dani Palacios, cuentan con la colaboración del periodista deportivo Dani Blanco para analizar en profundidad la mítica película Hoosiers: Más que ídolos (Hoosiers, 1986), protagonizada por Gene Hackman y Dennis Hopper, con banda sonora de Jerry Goldsmith.

Aunque gira en torno a un equipo de baloncesto de un pequeño pueblo rural de Indiana que llega a la final estatal de 1954 (inspirada en la historia real del instituto Milan), Hoosiers trata sobre mucho más que deporte. Es, en realidad, un retrato coral sobre el liderazgo estricto, las segundas oportunidades, la superación personal y la vida en una pequeña comunidad profundamente tradicional y cerrada.

El magnífico trabajo de Gene Hackman: Su personaje (el entrenador Dale) llega de madrugada al aislado pueblo huyendo de su pasado, dispuesto a imponer disciplina militar y unos métodos de juego sobrios centrados en la defensa estricta y el juego en equipo frente a los prejuicios y opiniones de los vecinos. A su vez, Dennis Hopper y su interpretación como un antiguo jugador local sumido en el alcoholismo, que actúa como analista y apoyo para el entrenador pese a sus recaídas, le valió una nominación al Óscar como mejor actor de reparto.

Hoosiers ganó relevancia y éxito por su precisión técnica y rigor histórico. El podcast destaca cómo la película respeta escrupulosamente las reglas, la estética y la mecánica de tiro de los años cincuenta (alejándose del dinamismo moderno o los excesos visuales de otras cintas), logrando un engranaje de guion impecable sin caer en el sentimentalismo vacío.

Y por último, la mítica banda sonora: Se elogia especialmente el icónico trabajo musical compuesto por Jerry Goldsmith,nominado al Óscar, que mezcla percusión y sintetizadores para potenciar la épica de las secuencias deportivas.