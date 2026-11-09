El propio Liam Neeson ha parodiado ya esta fértil etapa otoñal de su carrera, en la que una sensacionalista (y sensacional) cinta de serie B como Venganza, diseñada para traer de vuelta los terrores filiales de un pater vengativo, resumió en menos de noventa minutos el estado de inquina bélica de los 2000, relanzando su carrera como maduro héroe de acción. La cosa ha continuado y La mangosta, dirigida por Mark Vanselow, trata de alargar esta fase de una manera artificial, que nada tiene que ver con las mejores entregas del Neeson vengativo.

Su director, Mark Vanselow, está curtido como especialista en —precisamente— anteriores y mejores películas de Neeson como Sin identidad o las entregas europeas de la citada Taken (Venganza). Pero nada en esta película estrenada directamente en Prime Video se asemeja demasiado a la labor de directores como Jaume Collet-Serra, Pierre Morel y otros que se hicieron cargo de los thrillers de Neeson. La mangosta se percibe, desde el principio, como un pobre intento para continuar esta etapa de Neeson como héroe de acción, pero esta vez bien sentado en un espectacular Ford Mustang al que le debemos todas las secuencias arriesgadas del invento.

El film trata de recuperar ese encanto de las carreras por carreteras secundarias de Arkansas y Texas que tenía Los caraduras, pero sin un pelo del oficio real de Hal Needham, otro especialista metido a director. Lo hace a golpe de CGI barato (esos helicópteros y cromas imperdonables en 2026) y una imposible estructura de flashbacks dentro de flashbacks que para más inri liquida a la media hora el único dispositivo de suspense del film, la causa real de la huida de Fang Flanagan. Neeson, que tiene bien sintonizada la faceta paródica de su persona, tiene que despachar escenas como ese intercambio de primeros planos con una cobra sin que la película añada un asomo de humor, mientras Vanselow hace quedar mal a una Marisa Tomei pésimamente dirigida.

Todo podría perdonarse si La mangosta abundara en secuencias de especialistas al volante brillantes, pero cualquier ojo mínimamente entrenado verá desde el principio el (mal) truco de la película. El director de fotografía Tom Stern, habitual de Clint Eastwood, es el único profesional que en ocasiones trata de disimular la textura televisiva del invento, sin ningún éxito. Un capítulo más en la peligrosa deriva de Neeson para aproximarse a la triste última etapa de Bruce Willis y algunos otros relegados del cine de acción pretérito, condenado parece al consumo de plataformas y productos hechos sin cariño.