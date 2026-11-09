María Luisa Gutiérrez se ha convertido en una de las productoras más versátiles y reconocibles del cine español. Socia de Santiago Segura, desde su productora Bowfinger se ha caracterizado por no tener miedo a transitar por géneros y propuestas muy diferentes: desde el fenómeno popular de Torrente, presidente hasta el thriller de La infiltrada sobre la lucha contra el terrorismo de ETA, pasando por Leones en invierno o El confidente, película que presenta en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y que llegará a las salas de cine el próximo 29 de enero.

El Confidente es una producción que nació durante la documentación de La infiltrada. Según explica María Luisa Gutiérrez en una entrevista para esCine en Sevilla, el periodista Pablo Muñoz le descubrió una historia protagonizada por dos personas situadas en las antípodas ideológicas: un joven vinculado al terrorismo callejero y un policía. Dos hombres que, pese a sus profundas diferencias, terminaron desarrollando una relación de amistad, empatía y protección mutua.

Javier Gutiérrez en 'El Confidente'.

"Van a terminar siendo dos amigos, pero más que dos amigos, van a sentir el uno por el otro la necesidad de sentir y de proteger el uno al otro", explica la productora en los micrófonos de esRadio. Una relación humana que le llamó especialmente la atención y que terminó convirtiéndose en el punto de partida de El confidente.

La película vuelve a abordar la lucha contra el terrorismo de ETA. Una materia que Gutiérrez considera que exige una responsabilidad extraordinaria por parte de quienes la trasladan a la pantalla. "Tenemos muy claro de qué lado tenemos que contar esa película", afirma, antes de explicar que han procurado ser fieles al contexto histórico y mantener una sensibilidad especial hacia las víctimas reales que aparecen representadas en la ficción. De hecho, sus familias "han podido ver la película y validar previamente" el tratamiento de esos asesinatos.

Recordemos que María Luisa Gutiérrez protagonizó el discurso más rompedor de los Goya al recoger la estatuilla a Mejor Película para La infiltrada. Una historia basada en hechos reales de una policía nacional que se infiltró en la banda terrorista ETA. Marilú se lo dedicó a la familia de Gregorio Ordóñez y a las víctimas del terrorismo.

"No podemos romantizar el terrorismo"

La experiencia de La infiltrada, que se convirtió en uno de los grandes éxitos comerciales del cine español, ha marcado también la manera de acercarse a estas historias. Ahora, la productora afronta otro proyecto de enorme trascendencia histórica y emocional: El Hijo de Todos, película sobre Miguel Ángel Blanco que se encuentra actualmente en pleno rodaje.

Miguel Herrán y Javier Gutiérrez en 'El Confidente'.

María Luisa Gutiérrez recuerda perfectamente cómo vivió aquellos acontecimientos en julio de 1997. Tenía veintipocos años y estaba en un pequeño pueblo de Guadalajara cuando conoció la noticia del asesinato del concejal de Ermua. "Yo lloré", recuerda. También conserva la memoria de las multitudinarias manifestaciones que recorrieron España durante aquellas 48 horas en las que la sociedad se movilizó para intentar evitar el desenlace.

"Por unas horas, yo pensé que manifestándose en todas esas manifestaciones que hubo en toda España, que no salieron en la tele, porque fue brutal la manifestación de Bilbao y la de Madrid, pero es que la hubo en Guadalajara, en Sevilla, en Córdoba, es que en todas las plazas de todos los pueblos nos manifestamos", relata.

'El hijo de todos'.

Esa movilización colectiva constituye precisamente el corazón de la película. La productora quiere que las nuevas generaciones, aquellas que no vivieron el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, comprendan la fuerza que puede alcanzar una sociedad cuando deja a un lado sus diferencias.

"Miguel Ángel murió, pero ganó la sociedad", sentencia. Para Gutiérrez, aquellas manifestaciones supusieron el principio del fin de ETA y un momento en el que la ciudadanía perdió parte del miedo que había condicionado su vida durante años. "Daba igual que votaras a los unos o a los otros, todo el mundo nos sentimos unidos por lo que era una atrocidad", añade.

La preparación del proyecto también ha implicado un acercamiento especialmente delicado a Marimar Blanco, hermana del concejal asesinado. Gutiérrez reconoce que tenía miedo a enfrentarse a aquella primera conversación porque, más allá de su dimensión pública, para ella Marimar es, ante todo, la hermana de una víctima que sufrió un calvario durante aquellas 48 horas y cuya vida nunca volvió a ser la misma.

Pol Monen como Miguel Ángel Blanco en 'El hijo de todos'.

La productora destaca la generosidad con la que ha colaborado en el desarrollo de la película, participando en encuentros con actores y guionistas e incorporando a personas de su confianza al proceso.

Esta responsabilidad conecta con una de las premisas que Gutiérrez asegura que mantienen en sus producciones: evitar cualquier romanticismo alrededor de la violencia terrorista. "Hay una tendencia algunas veces, no solo con ETA, sino con cualquier grupo terrorista, que cinematográficamente se los romantiza", advierte. Y añade: "Si lo que queremos es que eso no vuelva a pasar, no podemos permitirnos licencias que te lleven a otro lugar".

La producción independiente, amenazada por los algoritmos

La productora analiza además la situación de los productores independientes. Considera que el sector atraviesa una etapa complicada, marcada por la globalización, la búsqueda de rentabilidad inmediata y una industria cada vez más condicionada por los algoritmos.

"Mucha gente no quiere entender que el productor independiente es el que guarda la variedad y la diversidad de productos", sostiene. Su preocupación es que, si las decisiones sobre qué películas se producen quedan exclusivamente en manos de los algoritmos, "todas las películas serán iguales".

Sin embargo, también reconoce que el propio sector debe hacer autocrítica. Considera que se estrenan demasiadas películas cada fin de semana y que no todos los títulos tienen necesariamente que llegar a las salas comerciales. Tampoco cree que el hecho de estrenar directamente en una plataforma deba interpretarse como un fracaso.

En este sentido, defiende el papel que han desempeñado Netflix y el resto de plataformas audiovisuales, que han abierto nuevas posibilidades de financiación para los productores independientes. "Son un partner más que genera financiación y que hace que se produzcan más películas", explica.

Eso sí, también advierte de que son competidores y reclama una reflexión conjunta sobre cómo organizar el mercado. Hay películas concebidas para las salas, otras para televisión y otras para plataformas. El reto, a su juicio, consiste en encontrar el espacio adecuado para cada producción.

Una reflexión que resume buena parte de sus preocupaciones actuales: defender la diversidad cinematográfica, encontrar nuevas vías para financiar las películas y conseguir que el público siga acudiendo a las salas. Sin renunciar, mientras tanto, a contar historias tan diferentes como Torrente, presidente, La infiltrada, Padre no hay más que uno, El confidente o la futura película sobre Miguel Ángel Blanco, El Hijo de todos.

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