La fusión de Paramount-Skydance con Warner Bros ocasionó una de las más sorprendentes bajas. James Gunn y Peter Safran, cabezas visibles de DC Studios, la rama dedicada a superhéroes como Superman y Batman, creían haber librado los recortes del nuevo líder de la empresa, David Ellison, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, Ellison ha hecho lo mismo que Gunn y Safran hicieron a Henry Cavill, Gal Gadot, Patty Jenkins y el resto del equipo creativo de DC hace cuatro años: pasar de "seguir haciendo lo que hacéis" a estar fuera de la franquicia. Karma, como insisten los seguidores de la primera iteración de la franquicia defenestrada por Gunn y Safran para montar su propio universo de tan solo cuatro años de vida.

No ha sido una despedida amistosa. Según The Hollywood Reporter, el nuevo estudio ya tenía planeado su sustituto, dejando ver que las conversaciones venían de atrás y por la espalda de Gunn y Safran, a su vez relevos de otra anterior dirección (la responsable de cortar la cabeza a Zack Snyder y el equipo inicial). Y la reunión se produjo el pasado viernes 6 de noviembre, cuando Ellison y Ynon Kreiz, codirector de Skydance, acudieron en persona a las oficinas de Burbank para comunicar que los planes iniciales habían cambiado.

Safran y Gunn respiraban relativamente tranquilos antes del giro de los acontecimientos. Con Man of Tomorrow, la secuela de su Superman, ya en fase de postproducción de cara a un estreno el verano que viene, y el reciente y relativo éxito de Clayface, el dúo comenzaba a sacudirse el veneno del clamoroso fracaso de Supergirl este verano. No obstante, existía descontento no solo por el rendimiento en taquilla de sus trabajos, sino también por su escasa disposición a compartir planes con la nueva estructura.

Aunque Superman, el film que inauguró el nuevo DCU de Gunn, recaudó 618 millones a nivel mundial, pudiéndose catalogar de éxito moderado, el enorme fracaso de Supergirl (126 al acabar su carrera en cines) cambió todas las perspectivas de razonable optimismo.

Pero en realidad, todo se debe a una reestructuración más profunda, por mucho que los fans de Snyder y su defenestrada Liga de la Justicia hayan recuperado ahora sus esperanzas acerca del regreso del director. Durante su etapa anterior, Gunn y Safran dependían directamente del máximo responsable de Warner Bros., David Zaslav. Sus contratos contemplaban que mantuvieran esa relación jerárquica incluso después de un cambio de propiedad.

Pero los nuevos responsables de Skydance Motion Picture Group, Dana Goldberg y Josh Greenstein (a su vez sustitutos de Pam Abdy y Michael De Luca, dos sorprendentes salidas del estudio que ahora planean su desembarco en Netflix) pretendían centralizar bajo su supervisión las decisiones de producción cinematográfica. Esto chocaba frontalmente con la autonomía de la que habían disfrutado los dos directivos hasta ahora.

En una declaración en redes sociales Gunn se declaró agotado por su labor de despacho. El director y guionista, más a gusto escribiendo textos o dirigiendo films como el propio Superman o la serie Peacemaker, puso como excusa su trastorno TDAH a la hora de multiplicar su atención en distintos proyectos y las obligaciones de dirigir un estudio. Por el momento, sigue desarrollando su secuela Man of Tomorrow, pero después… nadie sabe nada.

Jeremy Latcham | Cordon Press

En lo que respecta a Jeremy Latcham, se trata de un viejo conocido del cine de superhéroes y uno de los hombres que contribuyeron a levantar el Universo Cinematográfico de Marvel desde sus cimientos junto al legendario Kevin Feige. Se incorporó a Marvel Studios en 2004, cuando Feige empezaba a dar forma a la maquinaria que acabaría dominando Hollywood, y llegó a ocupar la vicepresidencia de producción y desarrollo de la primera Marvel, la favorita de los fans: Iron Man, Los Vengadores, Guardianes de la Galaxia (precisamente el desembarco de Gunn en el cine de superhéroes), Vengadores: La era de Ultrón y Spider-Man: Homecoming.

Su relación con James Gunn se remonta, por tanto, a la primera entrega de Guardianes de la Galaxia, en la que ambos trabajaron. Tras abandonar Marvel en 2017, fundó su propia productora y participó en películas como Malos tiempos en El Royale y Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones. Su nombramiento supone una apuesta por un perfil curtido en la construcción de franquicias y un enfoque menos "punk" -obedeciendo al lenguaje adoptado por Gunn en su Superman- y más conservador. Latcham podría dejar de lado la violencia explícita y una cierta querencia por los personajes marginales de Gunn por una visión del cine muy vinculada a su fe cristiana y a los valores familiares.

Latcham explicó que su educación religiosa influía en su trabajo en Marvel y que, durante el desarrollo de las primeras películas del estudio, se preguntaba si determinados chistes o diálogos gustarían a su abuela, es decir, al entorno familiar lejos de la burbuja de Hollywood. En el pódcast Bible Bros llegó a plantear la creación de una especie de HBO dirigida al público cristiano y familiar. Pero Latcham no ha anunciado, sin embargo, que pretenda trasladar esta filosofía de manera explícita a DC.