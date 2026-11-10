¿Quién es el nuevo 007? ¿Y quién la nueva chica Bond? Se inicia la cuenta atrás

El futuro de James Bond centra buena parte de las quinielas de Hollywood, con Denis Villeneuve como principal candidato a ponerse detrás de las cámaras de la próxima película. Las apuestas también empiezan a dibujar quién podría acompañar al nuevo 007: Margaret Qualley encabeza la carrera para convertirse en la próxima chica Bond, con un 33% de posibilidades, por delante de Sydney Sweeney (25%). Florence Pugh, Zendaya, Kate Winslet, Margot Robbie y Scarlett Johansson figuran también entre las candidatas.

Más definida parece la competición por hacerse con el esmoquin del agente secreto. Jack Lowden, conocido por su papel en Slow Horses junto a Gary Oldman, parte como gran favorito, con un 62% en las apuestas. Callum Turner, visto en Los amos del aire, y Josh O'Connor aparecen entre sus principales rivales, mientras Richard Madden sigue teniendo opciones. Jacob Elordi, por su parte, habría perdido terreno en las quinielas.

En televisión, Mike Flanagan prepara una nueva aproximación a Carrie, la novela de Stephen King que ya llevó al cine Brian De Palma y que tuvo otra adaptación en 2013. La serie de Prime Video apuesta por explorar con mayor profundidad el ambiente del instituto y el acoso que sufre la protagonista. El proyecto ya tiene asegurada una segunda temporada y podría ampliar sus conexiones con el universo literario de King, incluida la mitología de La Torre Oscura.

También hay movimientos importantes en el universo Alien. Disney trabaja en la continuación de Alien: Romulus, de Fede Álvarez, y en la serie Alien: Planeta Tierra, impulsada por Noah Hawley. Pero Ridley Scott tiene sus propios planes: el director quiere recuperar el hilo narrativo de Prometheus y Alien: Covenant, con el androide David (Michael Fassbender) como figura central. Su intención pasa por profundizar en la creación de vida artificial y en unas ideas que conectan con el universo de Blade Runner.

La actualidad cinematográfica deja además una noticia luctuosa: Tom Skerritt ha fallecido a los 93 años. El actor será recordado especialmente por interpretar al capitán Dallas en la primera Alien y al instructor Viper en Top Gun, donde compartió pantalla con Tom Cruise. Su trayectoria televisiva también tuvo recompensa: ganó un Emmy en 1993 por su trabajo en Picket Fences.

Por último, el documental You Can See Everything, producido por A24 y dirigido por Lance Oppenheim junto a Nathan Fielder, está dando la sorpresa en la taquilla norteamericana. La película reconstruye el escándalo de Theranos y el fraude protagonizado por Elizabeth Holmes. Sus 20 millones de dólares de recaudación en el segundo fin de semana la convierten en uno de los títulos a seguir de cara a la próxima temporada de los Oscar.