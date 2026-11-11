El actor Miguel Herrán menosprecia a las víctimas de ETA: "Víctimas somos absolutamente todos"

Unas palabras del actor Miguel Herrán durante la presentación de la película El confidente en el Festival de Sevilla han causado un inesperado revuelo. La película, inspirada en hechos reales y los últimos años de la banda terrorista ETA, cuenta cómo un policía veterano y un joven confidente trabajan para desarticular la banda en una peligrosa operación.

Protagonizada por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, el film, que tiene previsto su estreno en enero de 2027, viene de los responsables de La infiltrada, película ganadora del Goya e igualmente inspirada en hechos reales relacionados con la banda terrorista.

Herrán, visto en series como La casa de papel y Asalto al Banco Central, esta última también dirigida por Daniel Calparsoro, quiso enlazar las virtudes de la actuación con la comprensión de la historia de España que le ofrece, pero cayó en el habitual menosprecio de las víctimas equiparándolas a los verdugos.

"Yo he aprendido mucho y con este personaje en concreto he aprendido a empatizar y a intentar entender, en la medida de lo posible, todas las partes, porque al final, ante un suceso de este calibre, víctimas somos absolutamente todos", dijo Herrán, de 30 años.

🎬 'El Confidente' llega al #SEFF2026. La nueva película de Daniel Calparsoro, protagonizada por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, es un thriller sobre ETA inspirado en hechos reales 📌 https://t.co/DyLry2dq9P ✍️ R. Jiménez#sevilla #23festivalsevilla pic.twitter.com/JRSSjajQEK — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) November 8, 2026

"A mí el cine, la interpretación en general, me han enseñado mucho, a nivel histórico también, y creo que ese es un problema que también tenemos en el sistema educativo, es decir, se nos cuentan los sucesos históricos de este país en concreto como a pies juntillas, o sea, nos cuentan la cúspide, pero luego realmente no somos conocedores de todo lo que hay detrás", enunció.

Las declaraciones realizadas a ABC de Sevilla han causado revuelo. La diseñadora de moda Rocío Osorno reaccionó con dureza en redes sociales a unas declaraciones realizadas por el actor Miguel Herrán, y en concreto su "víctimas somos absolutamente todos", preguntándose si esa generalización también incluía a los terroristas.

En las propias redes sociales de la publicación, Osorno ha resumido el malestar que causan a las víctimas ese tipo de declaraciones: "Mataron a más de 800 personas inocentes, muchos de ellos eran niños incluso, coches bomba, disparos por la espalda... ¿y me vas a decir que víctimas eran todos incluyendo a los asesinos porque no tienen otro nombre? Se le debería caer la cara de vergüenza".