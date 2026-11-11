Llega el estreno de Godzilla Minus Zero, la esperada continuación de la aclamada Godzilla Minus One. La cinta original, dirigida por Takashi Yamazaki, tuvo en España un recorrido particular al lanzarse directamente en la plataforma Netflix hace un par de años, lo que impidió disfrutarla en salas comerciales y dificulta su visionado legal en la actualidad al carecer de ediciones en formato doméstico.

Esta secuela mantiene a los integrantes del reparto original que lograron sobrevivir, así como a su director. La propuesta se distancia radicalmente del enfoque desenfadado y juvenil de las producciones estadounidenses de Warner Bros, como Godzilla vs. Kong, para apostar por un enfoque dramático y serio. La narración continúa explorando la historia japonesa en la posguerra durante los años cincuenta, sumando en esta ocasión al icónico kaiju frente a la amenaza de King Ghidorah.

El nuevo filme eleva la espectacularidad respecto a la primera entrega, cuya cuidada dosificación de apariciones de la criatura le sirvió para cosechar grandes elogios de directores como Steven Spielberg y alzarse con el premio Oscar por sus destacados efectos visuales.