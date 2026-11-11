Muere Stacy Keach, actor de Mike Hammer y el último hombre duro de la televisión

Stacy Keach murió el 10 de noviembre de 2026 a los 85 años en su casa familiar ubicada en Magdalenka, Polonia. Su esposa, la actriz y exmodelo Malgosia Tomassi, con quien tuvo dos hijas, confirmó que el deceso se produjo tras una larga y difícil batalla contra una grave insuficiencia cardíaca.

En sus últimos años, Keach vivió en Polonia junto a su esposa y obtuvo la ciudadanía polaca en 2015. Estuvo casado en cuatro ocasiones: Kathryn Baker (1964-divorcio), Marilyn Aiken (1975-1979), Jill Donahue (1981-1986) y Malgosia Tomassi (desde 1986 hasta su muerte).

El característico bigote que el actor solía lucir es a consecuencia de una cicatriz tras sucesivas operaciones. Nació con labio leporino y fisura palatina parcial, sometiéndose a varias cirugías durante su infancia.

Keach fue todo un todoterreno en la actuación e incluso destacó en la composición e interpretación de piano, haciendo coros en producciones musicales. Aunque su imagen permanecerá ligada al duro Mike Hammer televisivo, dejó una huella imborrable también en el cine como en el teatro.

Además del duro detective privado Mike Hammer en las series y películas de los años 80, tambiéi intervino como por sus papeles en producciones muy populares y recientes ligadas al género policiaco, como Prison Break y Blue Bloods.

Pero sus interpretaciones podían salirse del registro detectivesco. Keach ganó un Globo de Oro y fue nominado a los premios Emmy por dar vida a Ernest Hemingway en la miniserie biográfica Hemingway (1988). También destacó por su inconfundible voz como narrador de documentales y programas de televisión.

Además de la pequeña pantalla, fue un aclamado actor clásico de teatro, elogiado especialmente por sus interpretaciones de obras de Shakespeare como Hamlet, Rey Lear o Ricardo III, obteniendo prestigiosos reconocimientos a lo largo de su carrera en los premios Drama Desk y una nominación a los Tony.

En 1984 fue detenido en el aeropuerto de Heathrow (Londres) por posesión de cocaína y cumplió seis meses de prisión en el Reino Unido. Declaró que esa etapa fue un punto de inflexión en su vida, donde entabló amistad con un sacerdote y se convirtió al catolicismo.