Iñaki Arteta responde al actor que desbarró sobre ETA: "Te lo voy a explicar, Miguel"

Si todos somos víctimas, nadie es víctima. Es decir, la víctima (como grupo, categoría o lo que sea) deja de existir… Esta es la clave y el argumento de los que aún siguen empeñados en negar o enfangar el terrorismo de ETA bajo una narrativa moral al servicio del matonismo izquierdista y bilduetarra.

El actor Miguel Herrán en la presentación en el Festival de Sevilla de su nueva película El confidente ha dicho que "víctimas somos absolutamente todos". En una entrevista explicaba que ha "aprendido a empatizar y a intentar entender, en la medida de lo posible, todas las partes, porque al final, ante un suceso de este calibre, víctimas somos absolutamente todos". Un "suceso" es algo accidental, el terrorismo de ETA pertenece a la acción voluntaria de un grupo armado que perpetró el episodio más oscuro y criminal de nuestra historia.

Dirigida por Daniel Calparsoro, El confidente es un thriller inspirado en hechos reales que se encuadra en los últimos años de la banda terrorista. Cuenta cómo un policía veterano (Javier Gutiérrez) y su confidente (Herrán), un cachorro disidente, intentan frustrar una operación.

El actor, conocido por La casa de papel o Asalto al Banco Central, apuntaba en esta misma entrevista que "el cine, la interpretación en general", le "han enseñado mucho, a nivel histórico también", y añadía que "ese es un problema que también tenemos en el sistema educativo, es decir, se nos cuentan los sucesos históricos de este país en concreto como a pies puntillas (sic), o sea, nos cuentan la cúspide, pero luego realmente no somos conocedores de todo lo que hay detrás".

"Un actor tontorrón"

Libertad Digital ha hablado con el cineasta Iñaki Arteta, cuya producción cinematográfica narra lo que de verdad ha pasado en el País Vasco y en España desde hace 45 años y que tanto molesta al relato actual de las izquierdas. Entre sus cintas más aclamadas están Bajo el silencio (2020), Trece entre mil (2005), nominadas a los Premios Goya en la categoría de Mejor película documental, 1980: España bajo el terror de ETA (2012) o la reciente Esta es una historia real sobre la figura de Gregorio Ordóñez. Arteta junto con María San Gil han recorrido media España para proyectar la cinta y luego, precisamente, explicarles a los estudiantes qué pasaba en España a mediados de los años 90.

Sobre las palabras del actor, Arteta nos dice que, "en tono constructivo", cree que "hay que estar más documentado para hablar de estas cosas", que "hay que aprender a explicarlo mejor" y que, claro, "los buenos y los malos, el que pone la bomba y la pobre víctima" no son los mismos. Añade que "este es un tipo que ni sabe ni se ha preocupado por nada de esta cuestión, a quien ha abierto los ojos la película y que ha hecho como tantos de su quinta".

El documentalista está "convencido" de que las palabras de Herrán no son "malintencionadas" y que es "un actor tontorrón", pero que al menos participa en una "peli que va bien encaminada, bien enfocada a favor de la policía". Nos recuerda que la productora es la misma que la de La infiltrada, y que, además, "está rodando una peli sobre Miguel Ángel Blanco". Se titula El hijo de todos. En 2027 se cumplen 30 años de su asesinato.

La infiltrada, dirigida por Arantxa Echevarría, ganó el Goya a la mejor película en el año 2025. En su día fue alabada por todo tipo de público y su productora, María Luisa Gutiérrez, dedicó el galardón a los cuerpos de seguridad, que arriesgan su vida por defender la democracia y a la familia de Gregorio Ordóñez. Desde el atril y ante todo el artisteo patrio pronunció unas palabras que se hicieron virales: "La memoria histórica también está para la historia reciente de este país". En una reciente entrevista en El Correo, Gutiérrez decía: "Siempre voy a estar al lado de las víctimas del terrorismo, no de los verdugos".

ETA mató a más de 850 personas y de esos crímenes quedan más de 370 por esclarecer, es decir, impunes. La primera víctima fue José Antonio Pardines Arcay, guardia civil de Tráfico en el año 1968 y la última Jean-Serge Nérin, un policía francés en 2010. En España el último coche bomba explotó en Calviá en 2009 y mató a los guardias civiles Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada García. ETA ha matado a más de 20 niños y ha dejado un centenar de menores heridos.

Miguel Herrán, ¿ves cómo las víctimas no somos todos? Claro, porque qué más quisiéramos, Herrán, que tener un ápice de esa dignidad para soportar un dolor inenarrable. Qué más quisiéramos tener el valor de aceptar una vida que no has elegido con ausencias de las que no te pudiste despedir. Y como decía el título con el que Herrán ganó el Goya al Mejor Actor Revelación en 2016, lo hicieron A cambio de nada.