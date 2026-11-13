En un momento marcado por informaciones sobre disturbios y conflictividad social, llega a las salas una propuesta de acción estadounidense que decide abordar estas temáticas de frente: Cómo atracar un banco. Vinculada a los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer y Amazon, con distribución en cines a cargo de Sony, la cinta representa un modelo de presupuesto medio cada vez menos habitual en la cartelera comercial de Hollywood.

El proyecto lleva la firma del director David Leitch, quien tras una dilatada trayectoria como coordinador de especialistas debutó codirigiendo John Wick y posteriormente firmó producciones como Atómica, Bullet Train y El especialista. A diferencia de sus anteriores trabajos caracterizados por un despliegue constante de acción física, en este largometraje opta por rebajar la pirotecnia para centrarse en un trasfondo de actualidad más reconocible y pegado a la realidad.

Dentro del subgénero de robos, el filme adolece de ciertas carencias comparativas, situándose lejos del carisma desenfadado de la franquicia Fast & Furious y sin alcanzar la rigurosidad ni la épica de referentes como Heat. A pesar de esa falta de brillo, la narración sale a flote gracias a la realización entusiasta y al ritmo dinámico que Leitch imprime al desarrollo de la trama.

Asimismo, se reivindica la conveniencia de apoyar en taquilla este tipo de producciones intermedias frente a la saturación de los títulos de superhéroes y los catálogos de streaming. Son obras dotadas de una identidad cinematográfica propia concebidas expresamente para disfrutarse en la gran pantalla antes de iniciar su ciclo de explotación doméstica.