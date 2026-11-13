Esta semana quiero hablaros de una película que está teniendo una acogida extraordinaria por parte de la crítica internacional y que ha pasado por distintos festivales cosechando excelentes valoraciones. Se trata de Wild Horse Nine, una propuesta cinematográfica difícil de encasillar en un único género, pero que consigue combinar thriller, suspense, comedia negra y drama con una naturalidad sorprendente.

Detrás de esta película encontramos a Martin McDonagh, un cineasta al que conocemos por títulos tan destacados como Tres anuncios en las afueras y Escondidos en Brujas. Un director de personalidad propia, con un estilo muy reconocible, marcado por el humor negro, los diálogos afilados y unos personajes que resultan tan humanos como imprevisibles.

'Wild horse nine'.

En esta ocasión, la historia nos traslada a Chile, en vísperas del golpe de Estado que acabaría con el Gobierno de Salvador Allende. Allí conocemos a dos agentes de la CIA que son enviados a la isla de Pascua para cumplir una misión tan peculiar como misteriosa. Lo que comienza como una operación aparentemente convencional termina convirtiéndose en una historia de amistad, conflictos personales y situaciones completamente surrealistas.

Uno de los personajes, interpretado por John Malkovich, atraviesa una situación especialmente complicada: sabe que padece cáncer y que su vida está llegando a su fin. Esta circunstancia condiciona su comportamiento y da lugar a algunos de los momentos más sorprendentes de la película, en los que el absurdo y la tragedia se mezclan de una manera muy particular.

Pero si hay algo que quiero destacar especialmente es la capacidad del director para construir una sátira política tremendamente incisiva. La película juega con el cinismo y la ironía para poner sobre la mesa el papel de la CIA en los conflictos internacionales, ofreciendo una mirada crítica que, además de provocar sonrisas, invita a reflexionar.

'Wild horse nine'.

Y, por supuesto, tenemos que hablar de John Malkovich. Su interpretación es sencillamente extraordinaria. Estamos ante un actor que pocas veces decepciona, pero que aquí parece ofrecer uno de los trabajos más importantes de su carrera. Su capacidad para combinar fragilidad, ironía, lucidez y momentos de absoluta desorientación convierte a su personaje en uno de los grandes atractivos de la película.

Personalmente, creo que estamos ante una interpretación que debería tener un reconocimiento importante en la próxima temporada de premios. No me extrañaría en absoluto que su nombre apareciese entre los candidatos al Óscar.

En definitiva, Wild Horse Nine es una película profundamente melancólica, inteligente y divertida, que demuestra que el humor negro puede convivir perfectamente con el drama y la reflexión política. Una obra que tiene mucho de lo que ha caracterizado el cine de Martin McDonagh, pero que también ofrece una personalidad propia.

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