Jessica Chastain vuelve a demostrar su enorme versatilidad en Heartland, la nueva película de Shana Feste que llega a Netflix. Un thriller criminal ambientado en el turbio universo de la música country que convierte a la actriz en una estrella caída en desgracia dispuesta a todo para encontrar a su sobrina desaparecida. Entre canciones, secretos, abusos de poder y cuentas pendientes, la película tiene personalidad y una protagonista arrolladora, aunque no siempre consigue mantener el equilibrio entre sus diferentes géneros.

Misty Jones fue una de las grandes estrellas de la música country. Ganadora de numerosos premios Grammy, hace veinte años que abandonó Nashville y se refugia ahora en una granja de Georgia, lejos de los focos y de una industria que terminó devorándola. Su retiro se rompe cuando desaparece Charlie Heart (Carter Faith), su sobrina, una joven cantante que empezaba a abrirse camino en el negocio musical. Ante la pasividad de la policía y la indiferencia de quienes deberían preocuparse por ella, Misty decide regresar a Nashville para investigar por su cuenta.

Shana Feste, directora y guionista de la película, construye un relato que mezcla el misterio de una desaparición con el thriller de venganza y el drama musical. La premisa tiene algo del estilo Venganza de Liam Neeson, aunque sustituye los escenarios habituales del cine de acción por los clubes, los estudios de grabación y los despachos de los representantes de la música country. Misty no es una detective profesional, pero conoce perfectamente los códigos de un mundo en el que la apariencia lo es todo y donde los intereses económicos pueden estar por encima de cualquier consideración moral.

El principal atractivo de Heartland es Jessica Chastain. La actriz se mete en la piel de una mujer incómoda, temperamental, herida y con muy poca paciencia para las buenas maneras. Misty es una antigua estrella que ha perdido su lugar en la industria, pero no su carácter. Vive rodeada de recuerdos de su pasado y arrastra una reputación que la ha convertido en una figura tan temida como despreciada. Chastain disfruta interpretando a esta especie de vaquera contemporánea que entra en los sitios sin pedir permiso, amenaza a quien haga falta y no necesita que nadie le dé instrucciones.

Su personaje tiene algo de heroína del cine negro clásico, pero también de protagonista de un western trasladado a la América actual. La actriz aporta una energía desbordante y una mezcla de dureza y vulnerabilidad que consigue que Misty resulte magnética incluso cuando sus decisiones son cuestionables. Es una mujer que ha sido maltratada por la industria, por los hombres que la rodeaban y por sus propias equivocaciones, pero que se niega a aceptar que su historia haya terminado.

La película encuentra así uno de sus temas más interesantes: la explotación de las mujeres en el mundo del espectáculo. Feste ya había abordado el universo de la música country en Country Strong y vuelve a mirar ahora a una industria que fabrica estrellas femeninas para después exprimirlas y sustituirlas por otras más jóvenes. La desaparición de Charlie sirve para sacar a la luz los mecanismos de abuso, manipulación y sometimiento que se esconden detrás de la imagen amable de Nashville.

Sin embargo, la película no termina de resolver todas sus ambiciones. El misterio tiene algunos giros previsibles y otros que aparecen de manera demasiado conveniente. El guion introduce pistas y sospechosos con cierta eficacia, pero en ocasiones parece más interesado en llevar a Misty de una situación estrambótica a otra que en desarrollar una investigación verdaderamente sólida. El tono también oscila entre el drama sobre los abusos de la industria musical, el thriller criminal y una comedia de personaje que permite a Chastain sacar a relucir su lado más deslenguado.

Tampoco las canciones están siempre a la altura de lo que exige la historia. La música country es fundamental para entender a Misty y su pasado, pero los momentos musicales no funcionan todos con la misma naturalidad. Aun así, el ambiente de Nashville, los escenarios reales y la fotografía nocturna aportan una personalidad visual que diferencia a Heartland de otros thrillers de desapariciones mucho más impersonales.

El resultado es una película irregular, pero entretenida, que encuentra en Jessica Chastain su mejor argumento. La actriz sostiene una historia que podría haberse perdido entre sus cambios de tono y sus giros argumentales, y convierte a Misty Jones en una protagonista con suficiente fuerza como para querer seguir sus aventuras. Una película con alma de cine negro, botas de cowboy y una Jessica Chastain que demuestra que también sabe disparar antes de preguntar.

Pincha en el audio para escuchar el ciclo que FlixOlé dedica al cine negro bajo el nombre de Noirvember, recopilación que reúne emblemáticos títulos clásicos del género. El resto de estrenos en plataformas como Apple TV, con una historia sobre inclusión basada en hechos reales; zombis en Movistar Plus o cine independiente en Filmin.