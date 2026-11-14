Manuel Cristóbal destaca el éxito del Festival de Sevilla pese a no haber tren y sufrir una huelga general

El ya veterano Festival de Cine Europeo de Sevilla, que este año celebra su 23.ª edición, tiene un firme compromiso con la diversidad cinematográfica. Así lo asegura su director, Manuel Cristóbal, en una entrevista para esCine, que se ha desplazado hasta la capital andaluza para asistir al certamen. Una edición la de este año que ha tenido que sobreponerse a notables complejidades organizativas, como el hecho de que la conexión ferroviaria entre Madrid y Sevilla esté suspendida desde el trágico accidente de Urda.

Esta circunstancia precisamente hizo que el certamen suspendiera la gala de apertura dirigida por Alfonso Sánchez y exigió reorganizar traslados y solventar cancelaciones en tiempo récord. A estos contratiempos se sumó el impacto de una huelga general durante la semana de proyecciones, frente a lo cual la organización redobló esfuerzos para preservar la actividad ordinaria y volcarse con la asistencia del público a las salas de cine.

Manuel Cristóbal defiende que un festival ubicado en una gran urbe debe evitar fórmulas monotemáticas y dirigirse a una audiencia plural. Con esa premisa, la programación equilibra una Sección Oficial integrada por diecisiete largometrajes con propuestas abiertas a públicos muy variados, entre las que figuran un documental dedicado al Sevilla Fútbol Club o la presentación de la serie The Chosen en el Cartuja Center, cita que congregó a cientos de espectadores frente a una pantalla de gran formato.

Agnieszka Holland en Sevilla.

En el apartado de reconocimientos y sedes, el festival sumó colaboraciones institucionales relevantes, como la sesión celebrada en CaixaForum con la directora Agnieszka Holland, galardonada con un premio honorífico, o las actividades desarrolladas en el Espacio Turina como centro neurálgico. Destaca también la distinción concedida a Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, en un acto que contó con la presencia y complicidad de José Luis Rebordinos, responsable del Festival de San Sebastián, evidenciando los lazos de cooperación y apoyo mutuo existentes entre los grandes certámenes.

La presente edición ha servido igualmente para estrenar Ínsula, una iniciativa profesional concebida para fortalecer la industria audiovisual conectando proyectos de guionistas con productoras interesadas en su desarrollo. El proyecto toma su denominación como tributo a la huella de Miguel de Cervantes en Sevilla, buscando generar sinergias estables para que nuevos relatos puedan llegar a buen término y plasmarse en futuras producciones.

Por último, el certamen mantiene su estrecha sintonía con la Academia de Cine Europeo, acogiendo el anuncio de las nominaciones a los premios continentales en la categoría de cortometrajes. Manuel Cristóbal resalta la excelente respuesta en recintos tradicionales como los cines Nervión o el Cine Cervantes, reafirmando el papel del festival hispalense como un espacio de encuentro esencial para la difusión del cine europeo.