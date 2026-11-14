Juanma González y Dani Palacios regresan a las pantallas y ondas de Libertad Digital y esRadio con una nueva entrega de Par Impar dedicada a diseccionar los secretos de Viernes 13. Dirigida por Sean S. Cunningham en 1980 al calor del fenómeno generado por La noche de Halloween, esta producción sentó las bases del slasher moderno y dio origen a una de las sagas más lucrativas y longevas de la industria cinematográfica.

A lo largo de la tertulia, ambos comunicadores analizan cómo una propuesta de presupuesto modesto y estética cruda logró trascender el circuito habitual de la serie B. Gracias a la distribución a gran escala respaldada por Paramount Pictures, la cinta alcanzó un éxito comercial arrollador. En el plano narrativo, el programa destaca la influencia del giallo italiano y las tramas de misterio (whodunit), recursos que Cunningham emplea mediante el uso de la cámara subjetiva para ocultar la identidad del homicida hasta el tramo final.

El reparto, liderado por Adrienne King y un debutante Kevin Bacon, sirve como vehículo para una estructura narrativa imprevisible. Según apuntan los presentadores, el guion rompe con las convenciones del cine comercial al liquidar prematuramente a figuras que aparentaban tener un peso central en el relato —como el propietario del campamento,Steve Christie, o la cocinera Annie—, sumiendo al espectador en un clima constante de inseguridad en mitad de los bosques de Nueva Jersey.

El episodio dedica un bloque especial a reivindicar el trabajo interpretativo de Betsy Palmer en la piel de Pamela Voorhees. Conocida hasta entonces por su imagen amable en la televisión norteamericana, la actriz aceptó el papel por mera necesidad económica para comprar un coche, ajena al impacto cultural que tendría su personaje. El giro argumental que la revela como la verdadera asesina —movida por el rencor hacia los monitores que dejaron ahogarse a su hijo— otorga al desenlace una dimensión trágica que culmina con el inolvidable susto final en el lago.

En el apartado técnico, González y Palacios rinden homenaje al virtuosismo artesanal de Tom Savini. Sus efectos prácticos y de maquillaje, visibles en escenas tan explícitas como la muerte de Kevin Bacon atravesado por una flecha o el impacto del hacha sobre Marcie, marcaron un antes y un después por su crudeza física frente al artificio digital actual. A este impacto visual se suma la icónica partitura de Harry Manfredini, cuyo célebre motivo sonoro se convirtió en la firma indiscutible de la franquicia, acompañando un subtexto moralizante que castiga con dureza el descuido y el hedonismo juvenil.

Finalmente, el espacio de cine aborda el largo litigio legal por los derechos de explotación entre el cineasta Sean S.Cunningham y el escritor Victor Miller, un conflicto que ha mantenido bloqueado el futuro de la saga en los cines desde el remake de 2009. Tras repasar otras incursiones de Cunningham en el terror subacuático como Profundidad 6, el programa cierra celebrando el legado imperecedero de un clásico indispensable del terror ochentero.