'Washington, el origen de un líder': por qué EEUU sí reivindica a sus héroes frente al cine español

Hay películas históricas que, además de reconstruir determinados episodios del pasado, buscan reivindicar a sus protagonistas y reforzar el sentimiento de pertenencia a una nación. Es el caso de Washington: el origen de un líder, que se aproxima a los primeros años de George Washington, mucho antes de que se convirtiera en el primer presidente de Estados Unidos y en uno de los principales artífices de su independencia.

Estrenada en Estados Unidos el pasado 4 de julio, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia del país, la película tiene un marcado componente patriótico. Su objetivo es mostrar cómo se forjó el carácter de aquel joven que acabaría liderando el Ejército Continental frente a los británicos y convirtiéndose en una de las figuras fundamentales de la historia estadounidense siendo uno de sus padres fundadores.

'Washington: El origen de un líder'.

La historia comienza cuando Washington tiene apenas 12 años y pierde a su padre. En esos primeros compases conocemos a su madre, una mujer de fuerte personalidad cuya influencia será determinante en la formación de sus hijos, y a su hermanastro, otra figura fundamental en su desarrollo. Después, la narración da un salto temporal hasta 1755, cuando George Washington tiene 22 años y empieza a abrirse camino en un mundo dominado por las jerarquías sociales y militares.

Interpretado por William Franklyn Miller, el protagonista aparece como un muchacho apuesto, alto y fuerte, consciente de que necesita aprovechar las oportunidades que se le presentan para ascender socialmente. Su ambición le lleva a intentar ingresar en el ejército británico, pero su origen humilde le cierra esa puerta. Termina entonces incorporándose a una milicia de Virginia al servicio de la Corona, un destino que cambiará su vida para siempre.

'Washington: El origen de un líder'.

La película se adentra así en algunos de los episodios de la Guerra de los Siete Años, especialmente en el enfrentamiento entre franceses y británicos en Norteamérica, conocido como la guerra franco-india. Es en ese escenario donde Washington comienza a adquirir experiencia militar y a protagonizar acontecimientos que marcarán su trayectoria.

Uno de los aspectos más interesantes del relato es que no presenta al futuro héroe nacional como un militar infalible desde el primer momento. Al contrario, sus primeros pasos están marcados por el fracaso y la tragedia. Al frente de una milicia de unos 150 hombres, Washington se ve envuelto en una auténtica carnicería que pone a prueba su capacidad de liderazgo. La película muestra cómo consigue sobreponerse a aquel desastre y aprender de sus errores, en un proceso que terminará convirtiéndolo en el personaje histórico que todos conocemos.

También resulta llamativa la relación que establece el relato con los pueblos indígenas. La supervivencia de Washington en aquella primera batalla alimentó la idea de que contaba con una especie de protección divina y que estaba destinado a protagonizar grandes acontecimientos. La película aprovecha estas referencias para construir una imagen casi providencial del futuro presidente, una figura que parece avanzar hacia un destino que ni siquiera él mismo alcanza todavía a comprender.

'Washington: El origen de un líder'.

En el apartado interpretativo, William Franklyn Miller tiene la difícil tarea de dar vida a un personaje de enorme peso histórico. Aunque en algunos momentos su interpretación resulta algo inexpresiva y distante, cuenta con la presencia física necesaria para encarnar a un joven Washington de gran personalidad. A su lado destaca Andy Serkis, que interpreta a un arrogante general británico con el que el protagonista tendrá que enfrentarse en su camino hacia la madurez militar. El actor, conocido por su trabajo pionero en la captura de movimiento y por sus interpretaciones de Gollum en El señor de los anillos y de personajes de El planeta de los simios, demuestra aquí su versatilidad en un registro muy diferente.

Uno de los puntos fuertes de Washington: el origen de un líder es su voluntad de apoyarse en una abundante documentación histórica. La producción presta atención a los acontecimientos y al contexto en el que se desarrolla la juventud del protagonista, algo que agradecerán quienes busquen una aproximación al personaje más allá de su etapa presidencial.

Andy Serkis en 'Washington: El origen de un líder'.

Es cierto que el apartado visual y los efectos especiales están condicionados por un presupuesto de unos 20 millones de dólares, pero la película consigue ofrecer algunas secuencias bélicas bastante solventes y atractivas para su visionado en pantalla grande. Su rendimiento comercial en Estados Unidos, donde ha superado los 50 millones de dólares de recaudación, confirma además el interés que ha despertado entre el público.

Pero hay otro elemento que convierte esta producción en una película especialmente interesante: su propia concepción ideológica. Detrás se encuentra Angel Studios, compañía con sede en Utah conocida por su apuesta por contenidos de orientación religiosa y conservadora. Entre sus producciones más populares figuran Sound of Freedom y la serie The Chosen, centrada en la vida de Jesús.

Ese posicionamiento ha provocado que algunas valoraciones negativas de la película pongan el foco en su evidente patriotismo y en la visión idealizada que ofrece de la historia estadounidense. Sin embargo, reducir Washington: el origen de un líder a su condición de película patriótica supone pasar por alto una de sus principales virtudes: la voluntad de recuperar para el cine grandes personajes y episodios históricos que forman parte de la identidad de un país.

'Washington: El origen de un líder'.

Y aquí resulta inevitable establecer una comparación con España. Mientras que buena parte de nuestro cine histórico parece regresar una y otra vez a la Guerra Civil, existen numerosos episodios y figuras de nuestra historia que apenas han encontrado espacio en la gran pantalla. Personajes como Blas de Lezo, Espartero o Cánovas del Castillo, y tantos otros protagonistas de acontecimientos decisivos, ofrecen un material cinematográfico extraordinario que todavía está esperando a que alguien se atreva a llevarlo al cine. Y cuando nos acercamos a una figura como Miguel de Cervantes, llega Amenábar y se inventa literalmente numerosos aspectos de su vida.

Que Estados Unidos produzca películas como esta, capaces de convertir a sus padres fundadores en protagonistas de grandes relatos cinematográficos, puede despertar cierta envidia. No porque haya que compartir necesariamente la visión idealizada que propone, sino porque demuestra que existe un interés por contar la propia historia y reivindicar a quienes contribuyeron a construir una nación.

Washington: el origen de un líder es, por tanto, una película patriótica, con una mirada claramente favorable a su protagonista y con las limitaciones propias de una producción de presupuesto reducido. Pero también es un drama histórico entretenido, con escenas de guerra interesantes y una aproximación a una etapa poco conocida de la vida de George Washington. Una propuesta recomendable para quienes disfruten del cine histórico y, especialmente, para quienes echen en falta que el cine español se atreva a mirar más allá de los episodios de siempre.

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