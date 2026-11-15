El invento musical nacido por casualidad que cambió la historia del rock

El equipo del programa rinde homenaje a la figura de Del Casher, guitarrista e inventor fallecido recientemente a los 88 años. Casher fue un reputado músico de estudio que colaboró con grandes figuras internacionales y que desempeñó un papel determinante en la creación de uno de los efectos más influyentes en la historia de la música moderna: el pedal wah-wah. Diseñado en su origen como un circuito electrónico para emular la sordina de una trompeta dentro de la compañía Vox, Casher decidió aplicarlo a la guitarra eléctrica, dando pie al mítico modelo Cry Baby, bautizado así porque hacía llorar las cuerdas del instrumento.

A través de diversas anécdotas, se recuerda cómo aquel invento llegó a manos de Frank Zappa, quien a su vez se lo dio a conocer a una de las leyendas que mejor lo popularizaron en los escenarios: Jimi Hendrix. La tertulia musical hace un recorrido exhaustivo por los temas y estilos donde este sonido nasal y expresivo ha dejado una huella indeleble, comenzando por el propio George Harrison y su composición titulada Wah-Wah, incluida en su aclamado disco en solitario tras la separación de The Beatles, jugando con el doble significado del pedal y el dolor de cabeza que le causaban las tensiones con sus antiguos compañeros.

La consagración definitiva del dispositivo en el rock llegó de la mano de Hendrix con la legendaria pista Voodoo Child (Slight Return), publicada en 1968 dentro del álbum Electric Ladyland. Los comentaristas destacan el dominio técnico, la sensibilidad al modular el tono y el empleo de notas sordas con cuerdas muteadas que convirtieron la introducción del tema en el monumento de referencia para cualquier guitarrista que desee adentrarse en las posibilidades expresivas del pedal.

El efecto no tardó en expandirse a otros géneros y revolucionó la música negra de los años setenta, consolidándose como elemento imprescindible del sonido funk. Uno de sus hitos indiscutibles fue la banda sonora de la película Shaft, compuesta por Isaac Hayes y galardonada con un premio Oscar. Su célebre tema principal nació por casualidad en el estudio cuando el guitarrista Charles Skip Pitts comenzó a improvisar un bucle con el pedal, dando pie a una introducción instrumental de casi tres minutos que la discográfica inicialmente se resistía a publicar como sencillo pero que terminó marcando época.

En el terreno del hard rock, se analiza el uso que Slash dio al efecto en piezas de Guns N' Roses como Civil War. Pese a ser un guitarrista sobrio en cuanto al empleo de efectos y pedales en directo, Slash siempre ha mantenido una predilección especial por el wah-wah, distribuyendo varios de ellos por el escenario para recurrir a su sonido desgarrador y melódico a lo largo de sus solos de guitarra más memorables.

La conversación aborda también el caso de Kirk Hammett en Metallica, especialmente en su clásico Enter Sandman perteneciente al Black Album. Se debate sobre la fuerte adicción estética del músico a este pedal, influido directamente por su maestro Joe Satriani, hasta el punto de generar discusiones internas en la banda liderada por Lars Ulrich y James Hetfield sobre el protagonismo del filtro en prácticamente todas sus grabaciones de estudio.

Asimismo, el espacio explora cómo el dispositivo trascendió a las seis cuerdas tradicionales y se incorporó con enorme acierto a otros instrumentos. Destaca el demoledor bajo eléctrico de Geezer Butler en el tema N.I.B. de Black Sabbath, que dotó a la base rítmica de un tono sucio y agresivo que sentó las bases del heavy metal. Frente a experimentos descartados por otros músicos ilustres como Lemmy Kilmister de Motörhead, el wah-wah en el bajo demostró una gran versatilidad en las manos adecuadas para generar texturas sonoras contundentes.

La versatilidad del invento de Casher llegó también a los teclados de la mano de genios como Stevie Wonder, quien lo acopló de forma magistral a su clavinet en Higher Ground, y de Herbie Hancock en temas como Chameleon. Hancock incorporó el pedal tanto al sintetizador como al piano eléctrico Fender Rhodes, combinando el jazz de corte tradicional con la emergente música electrónica y de fusión.

Por último, se pone de relieve la revolucionaria aportación de Tom Morello en Rage Against the Machine con cortes icónicos como Bulls on Parade, donde combina el wah-wah con técnicas de conmutación para emular los característicos ruidos de scratch propios de los pinchadiscos de hiphop. El monográfico concluye despidiendo la emisión al ritmo de Gorillaz y recordando la enorme huella que una innovación tecnológica aparentemente sencilla dejó grabada para siempre en la cultura popular.