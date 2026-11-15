En los micrófonos de esRadio, el equipo analiza la fascinante filmografía alternativa de Steven Spielberg, repasando aquellos proyectos cinematográficos que el reputado cineasta estadounidense consideró dirigir en algún momento de su carrera pero que jamás llegaron a materializarse bajo su mando. El punto de partida es Robopocalypse, una ambiciosa adaptación de la novela de ciencia ficción de Daniel H. Wilson que Spielberg planeó rodar con Chris Hemsworth como protagonista y que, tras quedar aparcada durante años, ha sido reconvertida en un proyecto televisivo encabezado por Ron Howard.

Uno de los proyectos tempranos más emblemáticos que nunca vieron la luz fue Night Skies, concebido a finales de los años setenta con guion de John Sayles. Ideado como una historia de terror puro sobre una familia rural asediada por alienígenas hostiles, el concepto terminó bifurcándose en dos obras clave de la historia del cine: la icónica y entrañable E.T. El extraterrestre y el clásico de terror sobrenatural Poltergeist, dirigido en última instancia por Tobe Hooper.

En esa misma etapa de juventud, el director barajó trasladar al cine las viñetas bélicas de DC Comics en Blackhawk, una adaptación concebida con Dan Aykroyd como protagonista que guarda estrechos paralelismos con lo que más tarde cristalizó en su comedia bélica 1941. Asimismo, Spielberg acarició durante décadas el sueño de rodar un musical antes de filmar West Side Story. Uno de sus primeros conatos fue Reel to Reel, un homenaje metacinematográfico a las dificultades técnicas del rodaje de una cinta con efectos especiales, inspirado de forma evidente en el caótico rodaje de Tiburón.

Tras el gigantesco triunfo en taquilla de E.T., los estudios tantearon la posibilidad de una continuación, para la cual el propio director ideó Nocturnal Fears, un libreto oscuro donde los niños eran víctimas de una abducción extraterrestre que finalmente fue descartado y guardado en un cajón para preservar intacta la magia de la película original. Otro de los grandes anhelos inconclusos del cineasta fue adaptar El talismán, la célebre novela de fantasía de Stephen King y Peter Straub, cuyos derechos han permanecido años sin rodarse hasta el reciente interés de Mike Flanagan por reactivar la obra en televisión.

Durante los años noventa y principios de los dos mil, Spielberg exploró otros territorios que acabaron en manos ajenas o mutando de forma radical. Es el caso de The Mark, una historia de superhéroes concebida por Rob Liefeld para Will Smith mucho antes del auge de dicho género, o de Spares, un relato distópico sobre clones fugitivos pensado junto a Tom Cruise tras el éxito de la aclamada Minority Report. De igual modo, existieron planes para adaptar la mítica saga de videojuegos Monkey Island junto a los guionistas Ted Elliott y Terry Rossio, quienes posteriormente reciclaron esa visión de aventuras bucaneras en la lucrativa franquicia de Piratas del Caribe.

Entre los desacuerdos creativos más destacados figura el borrador que Frank Darabont escribió para la cuarta entrega de Indiana Jones, titulado Indiana Jones and the City of Gods, un texto celebrado por Harrison Ford y Spielberg que fue vetado personalmente por George Lucas antes de derivar en la criticada Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Asimismo, Spielberg se propuso dirigir el drama judicial y político The Trial of the Chicago 7, con libreto de Aaron Sorkin y un reparto que incluía a Will Smith, Philip Seymour Hoffman y Heath Ledger, pero la huelga de guionistas de 2007 paralizó la preproducción hasta que Sorkin tomó las riendas años después.

La nómina de proyectos que el director tanteó y cedió a otros realizadores incluye títulos fundamentales como Big Fish —que acabó dirigiendo Tim Burton—, Harry Potter y la piedra filosofal —confiada a Chris Columbus— o la cinta de ciencia ficción Interstellar, desarrollada inicialmente junto al físico Kip Thorne antes de recalar en Christopher Nolan. A estos se suman adaptaciones no filmadas como El guardián entre el centeno, un remake de Las uvas de la ira con Daniel Day-Lewis y el colosal proyecto sobre Napoleón basado en las notas de Stanley Kubrick, cuyo legado continúa fascinando a los amantes del séptimo arte.