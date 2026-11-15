La película con más cameos que Torrente, desde Bárbara Rey a Bustamante o Leticia Sabater

Barrio de Chueca. Año 1992, España se abre al mundo a través de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entretanto, en un barrio madrileño donde la droga y la inseguridad campan a sus anchas se empieza a vivir también un aperturismo, una taberna tradicional catalana se convierte en el primer pub de ambiente, es decir, primer local gay.

Esta es la premisa de ¿Me entiendes o te lo explico?, comedia gamberra dirigida por Jordi Calvet con Pablo Puyol, Santiago Urrialde y Octavi Pujades al frente de un reparto plagado de rostros conocidos.

'¿Me entiendes o te lo explico?'.

Jordi Calvet está convencido de que su película tiene uno de sus grandes atractivos en la cantidad de rostros conocidos que desfilan por la pantalla. "Tengo más cameos que Torrente", bromea el director, que asegura haber reunido cerca de 60 colaboraciones para esta comedia, en la que aparecen desde Bárbara Rey y David Bustamante hasta Torito, Enrique del Pozo, Macarena Gómez, Leticia Sabater o Josema Yuste.

Una auténtica colección de apariciones que acompaña a Pablo Puyol, Santiago Urrialde y Octavi Pujades, protagonistas de una historia ambientada en una época en la que el país presumía de modernidad, aunque todavía arrastraba importantes prejuicios sociales. La película parte de una situación disparatada: el propietario de una taberna catalana situada en Madrid atraviesa una crisis económica y sentimental. Abandonado por su mujer y amenazado por el banco, recibe la ayuda de sus dos mejores amigos, a los que conoció durante la mili. Su solución para salvar el negocio es convertir el establecimiento en uno de los primeros bares gays de Chueca.

Leticia Sabater en '¿Me entiendes o te lo explico?'.

Para aprender cómo funciona el ambiente, los tres amigos deciden viajar hasta Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, uno de los grandes referentes del turismo LGTBI. A su regreso intentarán poner en práctica todo lo aprendido, con las situaciones disparatadas que cabe esperar de semejante aventura.

Entre los cameos destaca el de Bárbara Rey, que protagoniza una escena en la que escucha una voz especialmente reconocible: la del Rey emérito. Calvet reconoce que la participación de tantos rostros conocidos ha sido uno de los grandes regalos del proyecto y destaca la ilusión con la que se han sumado a la película.

Pablo Puyol y los prejuicios

Más allá de su humor gamberro, la película también pretende recordar cómo era la sociedad española hace apenas tres décadas. Pablo Puyol interpreta a uno de los amigos, un personaje que todavía conserva buena parte de los prejuicios de aquella época.

"Las personas LGTBI eran vistas como un poco bichos raros, que no hacían daño, pero que estaban ahí y podías decirles lo que quisieras y tratarles un poco así como ciudadanos de segunda", explica el actor.

Puyol considera que su personaje debe entenderse dentro de ese contexto histórico y destaca que la película tiene también una dimensión educativa. "Hace nada, hace 30 años, estábamos así, tratando a las personas LGTBI con cierto desprecio, incluso como ciudadanos de segunda", recuerda.

'¿Me entiendes o te lo explico?'.

Calvet tampoco ha querido dulcificar demasiado aquel retrato. El director recuerda que sus abuelos tenían un bar cerca de unos tablaos flamencos y que algunos clientes llegaban a pedirles que tirasen las tazas en las que habían bebido bailarines homosexuales. "La situación era muy dura. Tenían un menosprecio por parte de la gente muy salvaje", explica.

La película evita, sin embargo, hacer humor con asuntos especialmente dolorosos como el sida, que también marcó aquellos años. El equipo debatió sobre cómo abordar este tema, pero finalmente decidió no convertirlo en motivo de burla.

El resultado es una comedia que busca que el espectador se ría de las peripecias de sus protagonistas, pero que también salga del cine con una reflexión sobre cuánto ha cambiado España desde entonces. Una historia que, entre golpes contra una persiana metálica y casi 60 cameos, reivindica la libertad de cada persona para amar y vivir como quiera.

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