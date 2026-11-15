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Estreno en cines

'Scrooge y los fantasmas de la Navidad': El inesperado regreso de Johnny Depp en la película más oscura de la Navidad

El célebre actor lidera una sombría versión de Charles Dickens tras superar su veto en Hollywood, apostando por un enfoque tétrico y maduro.

Con la inminente llegada de las fiestas navideñas, la cartelera cinematográfica vuelve a apostar por el clásico inmortal de Charles Dickens mediante el estreno de Scrooge y los fantasmas de la Navidad. A diferencia de las incontables lecturas previas de la obra —desde títulos familiares como los de Disney o los Muppets hasta parodias como Los fantasmas atacan al jefe con Bill Murray e incluso versiones musicales—, el proyecto llama la atención por su cambio de registro, confiado a la dirección del realizador Ti West, responsable de filmes de terror como X o MaXXXine.

El papel protagonista recae en Johnny Depp, quien por fortuna no hace una nueva parodia de Jack Sparrow como nos tenía últimamente acostumbrados, para brindar una interpretación sólida y rigurosa del avaro Ebenezer Scrooge. La película nos traslada al Londres victoriano de finales del siglo XIX bajo una factura estética gótica y sombría que acompaña la conocida redención del protagonista ante la llegada de los tres espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Unas visiones que le harán cambiar, nada nuevo en este sentido.

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'Scrooge y los fantasmas de la Navidad'.

Estos encuentros sobrenaturales con espíritus que le muestran sus decisiones y sus errores, dando lugar a un viaje de introspección entre callejones oscuros y mansiones victorianas, harán que nuestro protagonista luche para entender sus acciones y conseguir una segunda oportunidad. Para ello deberá enfrentar miedos, arrepentimientos y la opción de transformar su destino antes de que sea demasiado tarde.

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El principal problema de Scrooge y los fantasmas de la Navidad reside en su marcado desequilibrio tonal. Aunque durante gran parte de sus dos horas de metraje la ambientación resulta oscura, dantesca y poco recomendable para los más pequeños, pudiendo llegar a dar hasta miedo, el desenlace vira de manera abrupta hacia una resolución excesivamente infantil que desentona con el resto del metraje. Pese al notable trabajo de dirección y reparto, la propuesta concluye con una sensación irregular que difícilmente la situará entre las versiones predilectas de la clásica historia navideña.

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