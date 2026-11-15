Con la inminente llegada de las fiestas navideñas, la cartelera cinematográfica vuelve a apostar por el clásico inmortal de Charles Dickens mediante el estreno de Scrooge y los fantasmas de la Navidad. A diferencia de las incontables lecturas previas de la obra —desde títulos familiares como los de Disney o los Muppets hasta parodias como Los fantasmas atacan al jefe con Bill Murray e incluso versiones musicales—, el proyecto llama la atención por su cambio de registro, confiado a la dirección del realizador Ti West, responsable de filmes de terror como X o MaXXXine.

El papel protagonista recae en Johnny Depp, quien por fortuna no hace una nueva parodia de Jack Sparrow como nos tenía últimamente acostumbrados, para brindar una interpretación sólida y rigurosa del avaro Ebenezer Scrooge. La película nos traslada al Londres victoriano de finales del siglo XIX bajo una factura estética gótica y sombría que acompaña la conocida redención del protagonista ante la llegada de los tres espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Unas visiones que le harán cambiar, nada nuevo en este sentido.

'Scrooge y los fantasmas de la Navidad'.

Estos encuentros sobrenaturales con espíritus que le muestran sus decisiones y sus errores, dando lugar a un viaje de introspección entre callejones oscuros y mansiones victorianas, harán que nuestro protagonista luche para entender sus acciones y conseguir una segunda oportunidad. Para ello deberá enfrentar miedos, arrepentimientos y la opción de transformar su destino antes de que sea demasiado tarde.

El principal problema de Scrooge y los fantasmas de la Navidad reside en su marcado desequilibrio tonal. Aunque durante gran parte de sus dos horas de metraje la ambientación resulta oscura, dantesca y poco recomendable para los más pequeños, pudiendo llegar a dar hasta miedo, el desenlace vira de manera abrupta hacia una resolución excesivamente infantil que desentona con el resto del metraje. Pese al notable trabajo de dirección y reparto, la propuesta concluye con una sensación irregular que difícilmente la situará entre las versiones predilectas de la clásica historia navideña.