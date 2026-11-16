David Trueba cargó este domingo contra la industria de los galardones durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), cuestionando abiertamente que los Premios Goya sirvan para medir la valía artística. El cineasta sostuvo que "los actores no se miden compitiendo unos con otros", un argumento que hizo extensible a las propias obras cinematográficas, y fue tajante al definir el certamen: "Los Goya son una soplapollez integral que se hacen para promocionar las películas".

Estas declaraciones tuvieron lugar en el Patio de Luces de la Diputación Provincial, en el marco de la tercera mesa redonda de los encuentros de cine y televisión de Fical, titulada David Trueba y su cine. Bajo la moderación de Luis Alegre, el coloquio sirvió para conmemorar las tres décadas del estreno de su ópera prima, La buena vida, y contó con la presencia de Natalia de Molina, Fernando Ramallo y Jorge Sanz.

El realizador evocó precisamente la gala de los Goya a la que acudió junto a De Molina por Vivir es fácil con los ojos cerrados, recordando la advertencia que le hizo en aquel momento: "Si te tomas esto en serio, estás muerta profesionalmente". Asimismo, al echar la vista atrás hacia 1996, año en que vio la luz La buena vida, Trueba confesó la "enorme responsabilidad" que le supuso dirigir a los entonces adolescentes Fernando Ramallo y Lucía Jiménez, a quienes aconsejó afrontar la grabación "como un campamento de verano".

Fernando Ramallo tomó la palabra para describir cómo aquel proyecto transformó su adolescencia. Según explicó, antes del rodaje era un joven "bastante marginado" por su físico, sin apenas cultura cinematográfica, que se ganaba un hueco dibujando cómics para los alumnos más conflictivos de su instituto, hasta que una conserje recomendó que le hicieran un casting. Todo dio un vuelco cuando el póster del filme apareció en la marquesina situada frente a su centro escolar y quienes antes lo ignoraban empezaron a pedirle fotografías: "La fama importa y mucho", reflexionó el actor.

Por su parte, Jorge Sanz tiró de humor para repasar la estrecha amistad que lo une a Trueba dentro y fuera de los platós, asegurando que "hemos crecido juntos de alguna manera". El intérprete, que debutó frente a las cámaras siendo apenas un niño, reivindicó el aprendizaje práctico del oficio frente a la formación académica: "Mi escuela ha sido la escuela del trabajo".

El debate también puso el foco sobre los complejos y las imposiciones lingüísticas que sufren los actores. Trueba desveló que, en las pruebas de reparto de Vivir es fácil con los ojos cerrados, notó que Natalia de Molina intentaba neutralizar su habla andaluza tras haber recibido consejos de que podía cerrar puertas en su trayectoria. Aunque la intérprete llevaba el texto preparado sin su deje habitual, el director le pidió que lo hiciera con naturalidad: "Su acento es su forma de ser, es su forma de vivir", subrayó, al tiempo que censuró el recurso fácil de usar los dialectos como cliché narrativo —vinculando el catalán a la tacañería, el gallego a la rusticidad o el andaluz al chiste fácil—.

Natalia de Molina agradeció aquella confianza y rememoró el rodaje en Almería, tierra a la que le une un fuerte vínculo sentimental por haber veraneado allí en Cabo de Gata. Tras acumular numerosos rechazos en pruebas previas, la actriz definió aquel papel como "la oportunidad de mi vida" y afirmó que "fue todo muy mágico", poniendo en valor la atmósfera familiar del equipo y las proyecciones nocturnas en pantalla grande donde Trueba les mostraba el material rodado cada día.

La agenda de charlas de Fical proseguirá este domingo a las 19:00 horas con un diálogo entre Rodrigo Cortés y Gerardo Sánchez. El lunes se abordará el 60 aniversario de El bueno, el feo y el malo, el martes se analizará la precariedad laboral en el audiovisual y el ciclo encarará su recta final el viernes con la mesa Al otro lado de la cámara y el sábado con Hablando de cine español.