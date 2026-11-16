Detrás del rostro que encarnó al icónico Frasier durante 20 años se esconde una historia personal devastadora. Kelsey Grammer perdió a su padre de forma violenta en 1968, cuando solo tenía 13 años, y en julio de 1975 vivió otro episodio terrible al cumplir los 20: su hermana Karen, de 18 años, fue raptada en el aparcamiento del Red Lobster de Colorado Springs donde trabajaba, tal y como recuerda una entrevista que se ha viralizado en redes. De acuerdo con los informes de ABC, tres asesinos en serie la atacaron para evitar ser identificados, asestándole 42 puñaladas tras las cuales ella aún intentó arrastrarse unos 120 metros en busca de ayuda. Poco después, en 1980, la tragedia volvería a repetirse con el fallecimiento de dos mediohermanos suyos mientras buceaban.

Aquella acumulación de pérdidas empujó al actor al alcoholismo y a un consumo severo de cocaína —una lucha de la que fueron testigos sus colegas de Cheers, según ABC—, además de llevarlo a recorrer las calles de Manhattan de madrugada esperando ser asaltado. Sin embargo, quienes se topaban con él solían apartarse a su paso, algo que Grammer resumió con una frase lapidaria: "Él no vale la pena".

"Lo que pasa cuando estás de luto y no tienes dónde desahogarlo es que tiendes a desquitarte contigo mismo. Y yo hice eso un poco: bebía en exceso, me metí en el mundo de la cocaína por un tiempo y no me perdonaba a mí mismo.Básicamente, a eso se reducía", cuenta durante la entrevista en In Depth Graham Bensinger.

Kelsey Grammer's father was murdered when he was 13. His sister was murdered when he was 20. He says he then walked the streets of Manhattan at night hoping someone would attack him. The men he approached steered clear. In the video below, the man who played Frasier for 20 years… pic.twitter.com/344TDx1Npx — Jake (@0xjakke) November 15, 2026

"Finalmente, tuve una especie de epifanía al pensar: «Estás cargando con esto como si tuvieras algo que ver, y tienes que dejarlo ir». Creo que es una inclinación natural; sin duda, un hermano mayor siempre quiere proteger a su hermana. Es justo para lo que nos entrenan, lo que se supone que debemos hacer y lo que siempre hice cuando éramos niños. Perderla de esa manera fue realmente ruinoso para mí y respondí de muchas formas durante un tiempo. Solía caminar por las partes peligrosas de Manhattan esperando que alguien intentara hacer algo. Lo extraño era que me acercaba a unos cuantos tipos parados en una esquina en medio de la noche pensando: «Sí, aquí hay una oportunidad», pero por lo general todos simplemente se apartaban".

El éxito profesional no alivió el peso de seguir adelante sin su hermana. "Luego, de repente, tuve un gran éxito. Fue una ironía que ella hubiera sido arrebatada de una manera tan horrible mientras yo seguía vivo, así que me culpé durante mucho tiempo". Y así siguió hasta que entendió que su adicción nacía de un duelo mal gestionado y consiguió absolverse a sí mismo, momento en el que todo "simplemente se apagó".

Tras pasar cerca de diez años viajando a Colorado para frenar ante la junta penitenciaria la liberación de los responsables del crimen, en 2025 publicó un libro centrado en la memoria de Karen para corregir una deuda pendiente: "Pasé mucho tiempo hablando de su muerte y muy poco de su vida".

Así lo relata el intérprete en el programa: "Finalmente, alguien me dijo que la razón de la adicción y cosas de esa naturaleza suele ser, en el fondo, un duelo no resuelto. Creo que hay mucha verdad en esa afirmación: si logras perdonarte por la situación en la que estés, ya no necesitas cargar con todo ese peso. A mí, realmente me ayudó mucho".