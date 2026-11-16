El prestigioso director y productor británico Ridley Scott se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la última edición de los Governors Awards (Premios de los Gobernadores), donde la Academia de Hollywood reconoció su legendaria trayectoria con un Óscar honorífico. Junto a él, figuras de la talla de Glenn Close, el pionero de la animación Floyd Norman y el tándem de productoras Killer Films también alzaron estatuillas en una velada clave que marca la antesala de la temporada de premios de la 99.ª edición de los Óscar.

Considerado uno de los cineastas más influyentes de la historia del séptimo arte, Ridley Scott, de 88 años, recibió este galardón tras acumular cuatro nominaciones previas a lo largo de su carrera —tres de ellas en la categoría de mejor dirección por títulos icónicos como Thelma & Louise, Gladiator y Black Hawk Down—.

Durante la gala, el actor Matt Damon fue el encargado de repasar la inmensa filmografía del director británico, que abarca obras maestras absolutas de la ciencia ficción como Alien y Blade Runner. A través de un emotivo vídeo de agradecimiento, Scott expresó su orgullo por el reconocimiento y quiso compartir el galardón con su hermano menor, el también director Tony Scott, fallecido en 2012:

"Me siento halagado y orgulloso de aceptar este premio; también lo acepto en nombre de Tony. Su gran labor, sin duda, le habría hecho merecedor de este reconocimiento".

Glenn Close: medio siglo de talento



Por su parte, Glenn Close fue distinguida con un Óscar honorífico que rinde homenaje a más de cincuenta años de impecable carrera y a sus ocho nominaciones sin victoria en los premios de la Academia. La estatuilla le fue entregada por John Malkovich, quien destacó su capacidad para enriquecer el trabajo de sus compañeros de reparto y su valentía al aceptar papeles complejos y alejados de los estereotipos simpáticos.

Con más de un centenar de créditos a sus espaldas —desde su debut en The World According to Garp (1982) hasta memorables interpretaciones en Fatal Attraction (1987) y The Wife (2018)—, la actriz ofreció una profunda reflexión sobre la responsabilidad social del cine:

"El oficio de la actuación y el arte de contar grandes historias nunca han sido tan vitales para la existencia de nuestra especie —frágil y violenta, pero capaz de trascender—. No somos máquinas. Somos imperfectos. Nuestras imperfecciones son nuestra salvación".

Close también protagonizó uno de los momentos más cercanos de la noche al agradecer en español a los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis) por incluirla en su película La bola negra —donde interpreta a una historiadora especializada en Federico García Lorca—, además de dedicar palabras de agradecimiento al director colombo-mexicano Rodrigo García.

Hitos históricos



La alfombra roja y el escenario del Ray Dolby Ballroom en Ovation Hollywood también coronaron a otros pilares fundamentales de la industria audiovisual:

Floyd Norman: La Academia reconoció la trayectoria de siete décadas de este veterano de la animación estadounidense, conocido por ser el primer animador afroamericano en trabajar en Walt Disney Studios.

Killer Films: Las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler hicieron historia al convertirse en el primer equipo de producción femenino en recibir el prestigioso Irving G. Thalberg Memorial Award, consolidando un legado clave en el cine independiente con proyectos como Boys Don't Cry, Carol y Past Lives.

La ceremonia reunió a numerosas estrellas de primera línea internacional como Charlize Theron, Julianne Moore, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Pedro Pascal y Willem Dafoe, calentando motores de cara a la gran gala de los Óscar que se celebrará el próximo 14 de marzo de 2027.