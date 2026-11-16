Gérard Depardieu pone fin a su batalla judicial y acepta su condena por dos agresiones sexuales

El actor francés Gérard Depardieu ha decidido aceptar la condena de 18 meses de prisión exentos de cumplimiento que le fue impuesta en mayo de 2025 por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de una película. El intérprete ha renunciado a continuar con el recurso contra la sentencia y ha pedido disculpas públicamente por su comportamiento, después de haber defendido su inocencia durante todo el procedimiento.

La decisión se ha hecho pública este lunes, coincidiendo con la fecha prevista para el inicio del juicio de apelación en París. Los abogados del actor habían presentado la pasada semana una solicitud de desistimiento que dejaba sin efecto la celebración de la vista. La retirada del recurso convierte en firme la condena dictada en primera instancia, que no obliga al intérprete a ingresar en prisión.

En un comunicado publicado este lunes, Depardieu ha reconocido la resolución judicial y ha asumido sus consecuencias. "La justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena", ha manifestado el protagonista de Cyrano de Bergerac.

Disculpas tras años de polémicas

El actor, que está a punto de cumplir 78 años, también ha reflexionado sobre su comportamiento durante los rodajes y ha reconocido que durante mucho tiempo se refugió "tras la provocación y la procacidad". Una actitud que, según admite ahora, le llevó a realizar "algunos gestos" que "no pueden no tener consecuencias", especialmente cuando proceden de "una persona poderosa como (él) pudo ser".

Depardieu ha trasladado sus "excusas, profundas y sinceras" a quienes hayan "podido sufrir" por su conducta.

"Nunca he tenido la intención de herir a las mujeres con las que me he cruzado (...) pero la intención no cambia para nada el daño. He comprendido que pertenecí a un mundo que actualmente ha desaparecido", ha señalado.

Estas declaraciones suponen un cambio respecto a la posición que mantuvo durante el juicio, cuando negó las acusaciones formuladas contra él. De hecho, los magistrados que dictaron la sentencia consideraron que su negativa a reconocer los hechos y a pedir perdón evidenciaba que no había asumido el concepto de consentimiento.

El tribunal también dio por acreditado el comportamiento excesivo del intérprete hacia las mujeres y destacó su carácter "grosero" y "bocazas", unas características que el propio Depardieu llegó a admitir durante el procedimiento.

Las agresiones durante el rodaje

Los hechos por los que ha sido condenado se remontan a septiembre de 2021, durante la grabación de la película Les volets verts, protagonizada por el actor francés.

Una de las denunciantes, una decoradora de 54 años, relató ante el tribunal que Depardieu la inmovilizó con las piernas y le realizó tocamientos en los senos y el trasero mientras se encontraban en un palacete utilizado como escenario del rodaje.

Según el relato de la denunciante, al que los magistrados dieron credibilidad, el actor llegó a decirle: "Mira mi parasol, te lo voy a meter en la vagina". Algunos testigos corroboraron la escena.

Depardieu negó esta versión y sostuvo que únicamente había intentado sujetar a la trabajadora para evitar caerse. Sin embargo, los jueces rechazaron su explicación y consideraron acreditada la agresión.

La segunda denunciante, una asistente de dirección de 34 años, aseguró que el actor introdujo una mano bajo su pantalón mientras le acompañaba a su camerino. Según declaró durante el juicio, sufrió otros dos episodios de tocamientos y terminó denunciando la situación ante sus superiores.

Según su testimonio, cuando trasladó las quejas a sus superiores, recibió una reprimenda por parte del actor y fue apartada de sus funciones.

Otras denuncias pendientes

Aunque la renuncia al recurso cierra definitivamente este procedimiento, Depardieu continúa teniendo abiertos otros frentes judiciales relacionados con presuntas agresiones sexuales.

El intérprete, una de las figuras más conocidas del cine francés, acumula alrededor de una veintena de denuncias por comportamientos similares, si bien algunas de ellas ya han quedado sin recorrido judicial por prescripción.

Entre los casos pendientes destaca el de la actriz Charlotte Arnould, que le acusa de haberla violado en 2018. Depardieu está procesado por esta denuncia, aunque todavía está pendiente la decisión sobre si deberá volver a comparecer ante un tribunal.

De este modo, la aceptación de la condena por las agresiones cometidas durante el rodaje de Les volets verts pone fin a uno de los procedimientos judiciales contra el actor, pero no a las acusaciones que todavía pesan sobre él.