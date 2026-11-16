La actriz Violet Braeckman clama contra la incompetencia de los políticos: "Cuestan vidas humanas"

La tragedia de Heysel sigue siendo una de las páginas más negras de la historia reciente de Bélgica. Cuarenta años después, el desastre ocurrido en el estadio de Bruselas durante la final de la Copa de Europa de 1985 entre el Liverpool y la Juventus, en la que murieron 39 personas, continúa siendo una herida abierta para miles de familias. Lo más rocambolesco es que la UEFA no suspendiera el partido.

La película Heysel 85, dirigida por Teodora Ana Mihai y presentada en el Festival de Cine Internacional de Gijón, recupera aquel episodio desde una perspectiva que va más allá de la reconstrucción de una catástrofe deportiva: pone el foco en las negligencias, la irresponsabilidad de las autoridades y el precio que acaba pagando la gente corriente por los errores de quienes deberían protegerla.

La actriz Violet Braeckman, que forma parte del reparto, es consciente de la responsabilidad que supone interpretar una historia basada en hechos reales, especialmente cuando se trata de un acontecimiento que sigue muy presente en la memoria colectiva de su país. "Es una historia muy negra en Bélgica", explica durante una entrevista para esCine, antes de recordar que existe una importante comunidad italiana en el país para la que lo sucedido continúa siendo "una herida abierta muy, muy profunda".

La intérprete subraya que el equipo tuvo que trabajar con especial delicadeza para evitar convertir el sufrimiento de las víctimas en un espectáculo. Aunque la película utiliza abundante material de archivo para reconstruir lo sucedido, la directora quiso alejarse del sensacionalismo. Una decisión fundamental para abordar un episodio que todavía genera controversia, entre otras cosas porque, como recuerda Braeckman, "las autoridades nunca tomaron ningún tipo de responsabilidad".

La película sitúa buena parte de la acción en torno a dos personajes: Marie Dumont (Violet Braeckman), hija y responsable de prensa del alcalde de Bruselas, y Luca Rossi (Matteo Simoni), un periodista de televisión italiano que acude al estadio acompañado de su familia. Cuando ocurre la mortal avalancha bajo las gradas del estadio, ambos quedan atrapados en una situación límite. Él intenta localizar a sus seres queridos mientras continúa con su trabajo y ella se ve obligada a asumir responsabilidades ante la incapacidad de su padre para gestionar la crisis.

Teodora Ana Mihai convierte así una tragedia deportiva en un thriller político sobre la incompetencia de quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos. La película no está interesada tanto en el desarrollo del encuentro entre el Liverpool y la Juventus como en las decisiones que se toman entre bastidores, las dudas de los responsables políticos y policiales y la cadena de negligencias que desemboca en una catástrofe que terminó con 39 muertos.

El gran acierto de la directora es precisamente desplazar el foco a las instituciones. La película cuestiona a quienes tenían que garantizar la seguridad del estadio y fueron incapaces de anticiparse a una situación que podía haberse evitado. La decisión de permitir que el partido continuara mientras el estadio se convertía en una ratonera constituye uno de los episodios más indignantes de aquella jornada.

La reconstrucción de la época, el montaje y la utilización de imágenes de archivo contribuyen a crear una atmósfera de creciente angustia. Mihai consigue transmitir el desconcierto de una situación que se descontrola progresivamente y en la que nadie parece estar a la altura de las circunstancias. También destaca el trabajo de Violet Braeckman, que aporta humanidad a Marie, un personaje que representa a quienes, incluso en medio del caos, intentan asumir responsabilidades frente a la parálisis de los que mandan.

Una tragedia que sigue hablando del presente

Lo más interesante de Heysel 85 es que no se limita a recuperar un acontecimiento histórico ni pretende quedarse en una reconstrucción de los hechos para quienes no los vivieron. Su denuncia tiene una dimensión universal y conecta directamente con situaciones que siguen produciéndose en la actualidad: políticos que anteponen sus intereses, responsables que eluden sus obligaciones y ciudadanos que terminan pagando las consecuencias de decisiones tomadas desde los despachos.

Braeckman comparte esa lectura y reconoce que hay una frase de su personaje que se le ha quedado especialmente grabada y que lanza casi como una pregunta. "¿No somos seres humanos?", recuerda sobre uno de sus diálogos en la película. Una reflexión que, a su juicio, sigue teniendo plena vigencia: "¿Cuándo acaba o dónde está el corte donde acaba como la visión de que somos personas?".

La actriz considera que esa pregunta interpela directamente a quienes ostentan el poder y a su capacidad para tener en cuenta la vida de los ciudadanos. "Si los que están en el poder o los políticos tienen en cuenta que somos seres humanos", plantea.

Y ahí reside la principal virtud de Heysel 85: demostrar que las tragedias no siempre son inevitables y que detrás de muchas de ellas hay decisiones políticas, negligencias y responsabilidades que nunca llegan a asumirse. La película de Teodora Ana Mihai convierte el desastre de Bruselas en una advertencia sobre la incompetencia política y la deshumanización de quienes gobiernan. Porque, como deja claro su historia, cuando los responsables públicos dejan de ver personas donde solo deberían ver ciudadanos, las consecuencias pueden ser irreparables.

Pincha en el audio para escuchar las declaraciones de la actriz. Muy pronto la entrevista completa podrás escucharla en Es Cine.