Los rivales de Amziah King, estrenada en cines de manera discreta en España, es una particular combinación del gótico sureño y western que, sin ser enteramente ninguna de las dos cosas, las recorre con toda la intencionalidad que tan bien representa el acento cerrado de Matthew McConaughey. Mitad comedia costumbrista, mitad drama familiar, incluso el thriller de venganza cabe en la película de Andrew Patterson, que tiene el valor, y lo consideraremos una virtud, de despistar al espectador sobre sus verdaderas intenciones.

El protagonista Amziah King, un inadaptado empresario de la miel, se juega su negocio familiar cuando sus rivales amenazan con destruir su pequeño imperio. El resultado del choque cultural lo hereda, de varias maneras, su hija nativa adoptiva —Angelina Lookinglass—, que reaparece súbitamente en la vida de Amziah.

La Americana como cajón de sastre donde Patterson ha introducido su relato de fabricantes de miel en la Arkansas rural es, en suma, un mix de raíces culturales, música country y entornos rurales que traduce los duelos del Oeste clásico a términos capitalistas. Los rivales de Amziah King pide al espectador que comulgue con un existencialismo paisajista que deriva en una serie de acontecimientos de moralidad, digamos, resbaladiza, una vez aparece en escena el personaje del siempre estupendo Kurt Russell.

Nadie como McConaughey para extraer, tanto por presencia como por ausencia, toda la poética del folclore autóctono, de la estética del heartland norteamericano que el intérprete trata de ganarse desde su texano debut en la fama con Tiempo de matar hasta la infravalorada The Lost Bus. Los rivales de Amziah King transmite cierto absurdo costumbrista, resulta extrañamente alegre y vital incluso en sus episodios más oscuros, jugando con lo tonto que podría ser inteligente o viceversa —el episodio casi inicial de la cabellera—.

No son los hermanos Coen, ni vocacional ni cualitativamente: la ironía sobre la estética del neowestern brilla aquí por su ausencia en uno de los films más vocacionalmente extraños de la temporada, pero en el que incluso los desaciertos de su director a la hora de gestionar sus contradicciones redundan en esa violencia tradicional del western.