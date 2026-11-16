Ya es oficial: Robert Pattinson es el nuevo James Bond 007

Amazon MGM Studios ha anunciado que Robert Pattinson asumirá el icónico papel de James Bond en la esperada película del estudio, inaugurando una nueva era para uno de los personajes más célebres del cine. Recordemos que el vigesimosexto título –oficial– del agente secreto estará dirigido por Denis Villeneuve, que precisamente ha dirigido a Pattinson en Dune. Parte III, que se estrena este mes de diciembre.

El guion de Steven Knight, que ya está en estado avanzado, supondrá el primer Bond para Pattinson y también para los nuevos productores de la saga después de que la familia Broccoli cediera el testigo a Amazon, propietaria de MGM, por una nada despreciable suma de millones. Amy Pascal y David Heyman ejercen como productores a través de Pascal Pictures y Heyday Films, respectivamente, con Tanya Lapointe como productora ejecutiva.

"James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine y que me confíen al 007 es el honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido a Denis, Amy, David, Tanya y a todo el equipo de Amazon MGM Studios por creer en mí. Decir que este papel es un sueño hecho realidad se queda corto. No podría estar más emocionado por esta colaboración y por el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo», declaró Robert Pattinson.

"Hoy marca un momento decisivo para nuestro estudio y un hito significativo en la historia de James Bond al presentar con orgullo a Robert Pattinson como el próximo 007", afirmó Mike Hopkins, director de Prime Video y Amazon MGM Studios. "Este icónico personaje ha cautivado al público de todo el mundo durante más de seis décadas, y no cabe duda de que el extraordinario registro de Robert, su magnética presencia en pantalla y su serena intensidad lo convierten en una elección excepcional para continuar con ese legado. Con Denis Villeneuve al timón, Amy Pascal y David Heyman en la producción, Tanya Lapointe como productora ejecutiva y un brillante guion de Steven Knight, contamos con un equipo creativo de primer nivel para dar paso a una nueva era de Bond, y no podríamos estar más entusiasmados con el camino que tenemos por delante".

Atrás quedan candidatos como Callum Turner o Jack Lowden, que junto a Josh O'Connor lideraban las apuestas… hasta que en los últimos días el nombre de Pattinson comenzó a imponerse sobre los demás. En palabras de Villeneuve: "Ante todo, quiero expresar mi profunda gratitud a los extraordinarios actores que nos acompañaron en este proceso.Estuvimos rodeados de un talento excepcional, pero solo puede haber un 007. Estoy entusiasmado por dar la bienvenida a Robert Pattinson como nuestro nuevo James Bond. Tiene el alma atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. Estoy deseando empezar".