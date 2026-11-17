En esta entrega del podcast Par Impar en esRadio, Juanma González y Dani Palacios recuperan y analizan en profundidad una de las obras cumbre de la filmografía de Woody Allen: Delitos y faltas (1989). La revisión de este clásico cobra hoy una relevancia especial en un momento en el que el cineasta neoyorquino sufre una feroz descanonización por parte de la industria de Hollywood y la cultura woke. Pese a haber sido exonerado en repetidas ocasiones por la justicia respecto a las acusaciones que han perseguido su vida privada durante décadas, el tribunal moral de la corrección política contemporánea ha dictado sentencia contra su legado, intentando borrar de la historia del cine a uno de los autores más lúcidos del siglo XX.

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Precisamente, a partir de este punto resulta imposible no leer Delitos y faltas como un inquietante espejo anticipado de la propia biografía sentimental del director. El debate de Par Impar arranca con una reflexión sobre el sentimiento de culpa, los remordimientos y los terremotos personales cuando se dinamitan las convenciones de la pareja, cuestiones que vertebran la cinta y que apenas tres años después de su estreno estallarían en la vida real del neoyorquino. En el filme conviven dos líneas argumentales paralelas: por un lado, un severo drama moral con tintes de suspense y, por otro, una comedia ligera y desencantada, unidas simbólicamente por la figura de un rabino que encarna la conciencia ética frente al caos de las pasiones humanas.

La trama dramática está protagonizada por Martin Landau en el papel de Judah Rosenthal, un oftalmólogo de alta posición social cuya vida matrimonial y reputación pública saltan por los aires ante las amenazas de su amante, encarnada por Anjelica Huston, dispuesta a destapar su romance secreto. Este retrato de la doble vida, las relaciones ocultas y el pánico al escándalo social resuena de forma casi profética con la convulsa ruptura entre Allen y Mia Farrow en 1992, cuando salió a la luz su relación sentimental con Soon-Yi Previn —hija adoptiva de Farrow y André Previn—, un terremoto mediático que fracturó su entorno familiar para siempre. Si en la ficción Judah cruza una línea criminal irreparable al encargar el asesinato de su amante para salvar su estatus, en la realidad Allen fue sometido a un juicio público implacable por sus decisiones sentimentales, utilizadas décadas después como combustible por la cultura de la cancelación para invalidar toda su obra.

Uno de los puntos clave del análisis es cómo la película aborda el concepto de la mirada de Dios y la justicia frente al juicio implacable de la sociedad. El rabino, que sufre una enfermedad ocular degenerativa y se va quedando ciego paulatinamente, simboliza la aparente ausencia de un árbitro cósmico sobre los actos de los hombres. El filme desafía las convenciones de la narrativa clásica —y choca frontalmente con el nuevo puritanismo woke que exige castigos ejemplarizantes tanto en la pantalla como fuera de ella— al plantear que no siempre existe una moraleja redentora ni una penitencia eterna tras la ruptura de las normas establecidas.

En este sentido, González y Palacios subrayan la demoledora tesis que Allen propone sobre el transcurso del tiempo: el paso de los años disuelve la culpa y el ruido, permitiendo recomponer una existencia apacible una vez superado el escándalo inicial. Una idea que conecta con su propia trayectoria vital —casado desde hace casi tres décadas con Soon-Yi Previn al margen del veto de Hollywood— y con obras posteriores como Match Point o El sueño de Casandra, donde se vuelve a incidir en el peso del azar y la ausencia de moralina barata, una honestidad brutal que resulta intolerable para los nuevos censores culturales.

En contraposición a la tragedia de Rosenthal, la trama cómica liderada por Cliff Stern —interpretado por el propio Allen— adquiere hoy un matiz casi autobiográfico y dolorosamente irónico. Cliff es un documentalista frustrado cuyo amor platónico por Halley, encarnada precisamente por Mia Farrow en una de sus últimas colaboraciones antes del cisma personal y judicial que los enfrentaría de por vida, termina en desilusión al ver cómo ella prefiere al arrogante y exitoso productor al que da vida Alan Alda. Vista con la perspectiva actual, la dinámica entre ambos personajes en pantalla refleja el desencanto sentimental y la distancia irreconciliable que acabaría dinamitando su relación real y alimentando el relato con el que la industria estadounidense decidió desterrar al director.

Finalmente, los críticos reivindican la brillantez formal de la puesta en escena, la sobria fotografía del maestro Sven Nykvist y la agudeza de los diálogos, que combinan la trascendencia existencial con el humor cáustico. Más allá del veto ideológico y del revisionismo moralista en su propio país, el programa concluye con comentarios sobre la buena acogida y el rodaje de Allen en Madrid, junto a diversas anécdotas en torno al cine de justicieros urbanos y clásicos del celuloide, rubricando un homenaje a uno de los guiones más lúcidos y desoladores de la historia cinematográfica.