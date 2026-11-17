El nacimiento de la prensa sensacionalista moderna, la manipulación de la opinión pública, la degradación del periodismo en su carrera por las audiencias y la responsabilidad de quienes descubrieron que los instintos más primarios del lector podían convertirse en un extraordinario negocio. Eso sin olvidar a la prensa elitista que mira a todo el mundo por encima del hombro y va dando lecciones de moral que nunca se aplica a sí misma.

De todo eso habla Ink, la última película del británico Danny Boyle que ha sido estrenada en el Festival de Cine Internacional de Gijón y que llegará a los cines de toda España el próximo 1 de enero. La clave de la película está en no quedarse únicamente en el retrato de Rupert Murdoch, sino analizar cómo el afán de vender más periódicos termina transformando el propio concepto de información. Boyle plantea una historia que también interpela al periodismo actual, aunque su mirada sobre los protagonistas no siempre resulta tan contundente como cabría esperar.

Jack O'Connell en 'Ink'.

Hay historias que explican mucho mejor el mundo actual de lo que parece. La de Rupert Murdoch y el nacimiento de The Sun es una de ellas. En 1969, el magnate australiano decidió comprar un periódico británico en horas bajas y convertirlo en un fenómeno de masas. Para conseguirlo fichó a Larry Lamb, un periodista ambicioso que entendió antes que nadie que el futuro de la prensa no estaba necesariamente en informar mejor, sino en descubrir qué quería leer la gente y ofrecérselo sin demasiados escrúpulos. Esa es la historia que cuenta Danny Boyle en Ink, una película tan frenética como incómoda.

El director de Trainspotting vuelve a demostrar que sabe convertir prácticamente cualquier material en un espectáculo cinematográfico. En esta ocasión, adapta el texto teatral de James Graham sobre la transformación de The Sun, un periódico que acabaría convirtiéndose en uno de los más influyentes del Reino Unido. Y lo hace recurriendo a su habitual arsenal de recursos visuales: montaje vertiginoso, movimientos de cámara, música contundente, rótulos que irrumpen en pantalla y una puesta en escena que reproduce el caos de una redacción donde cada minuto cuenta y cada noticia puede convertirse en una oportunidad de negocio.

Murdoch y Lamb en 'Ink'.

Boyle entiende que está contando una historia sobre la creación de un monstruo mediático y decide utilizar las mismas armas que sus protagonistas: velocidad, provocación y espectáculo. El resultado es una película tremendamente entretenida que, sin embargo, deja un poso bastante más amargo de lo que su envoltorio pudiera hacer pensar.

El gran acierto de Ink está en su retrato de Larry Lamb, interpretado por un extraordinario Jack O'Connell. No es el típico periodista idealista que quiere cambiar el mundo a través de la información. Es un hombre inteligente, con un enorme resentimiento hacia las élites de Fleet Street y convencido de que el periodismo tradicional ha perdido el contacto con la gente corriente. Cuando Murdoch le ofrece la oportunidad de dirigir The Sun, encuentra el escenario perfecto para demostrar que puede cambiar las reglas del juego.

Guy Pearce interpreta a Rupert Murdoch, un empresario que entiende el poder de los medios de comunicación y que sabe que un periódico puede ser mucho más que un negocio. Su relación con Lamb constituye uno de los grandes motores de la película. Ambos comparten ambición, aunque no siempre los mismos límites. Murdoch quiere vender periódicos, mientras que Lamb está dispuesto a llevar esa estrategia hasta sus últimas consecuencias.

Y ahí aparece la cuestión verdaderamente interesante de la película: ¿hasta dónde puede llegar un medio de comunicación para conseguir lectores? ¿Existe alguna línea que un periodista no debería cruzar aunque hacerlo suponga multiplicar las ventas? En España tenemos numerosos ejemplos de ello.

La respuesta que ofrece Ink es bastante demoledora. Lamb descubre que las noticias que más interesan al público no siempre son las más importantes, sino aquellas que despiertan sus instintos más básicos. El morbo, el sexo, el escándalo y la desgracia ajena se convierten en ingredientes fundamentales de una fórmula que funciona comercialmente, pero que termina pasando factura a la propia profesión periodística.

Uno de los episodios más significativos es el secuestro y asesinato de Muriel McKay, esposa de un directivo de News International, que fue confundida por los secuestradores con Anna Murdoch. La tragedia se convierte en una oportunidad para alimentar el interés de los lectores y demostrar hasta qué punto la información puede quedar subordinada al espectáculo.

La película también aborda el nacimiento de la célebre Page Three, las fotografías de mujeres en topless que se convirtieron en una de las señas de identidad del periódico. En España tuvimos también un ejemplo de ello con Las chicas del As, del grupo hiperfeminista Prisa, que existió hasta 2019, es decir, hasta hace dos días. Prensa elitista que da luego lecciones a los demás.

Claire Foy, por su parte, aporta un contrapunto necesario como Jules Davies, una editora ficticia vinculada a las páginas femeninas que representa otra manera de entender el periodismo y que se enfrenta al enfoque de Lamb.

Claire Foy en 'Ink'.

Lo más interesante es que Boyle no presenta a sus protagonistas como simples villanos. Les concede inteligencia, carisma y una capacidad extraordinaria para entender los mecanismos del mercado. Es precisamente lo que hace más inquietante la historia. No estamos ante unos personajes que triunfan por casualidad, sino ante profesionales que descubren que pueden ganar mucho dinero explotando las debilidades del ser humano.

La película también invita a reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación para condicionar el debate público. La transformación de The Sun no fue únicamente una revolución empresarial o periodística. Supuso un cambio en la manera de consumir información y en la influencia que un periódico podía ejercer sobre la sociedad. El imperio mediático de Murdoch acabaría teniendo una dimensión internacional y una influencia política que desbordaría ampliamente las páginas de un tabloide británico.

Tampoco consigue que todos los episodios dramáticos tengan el peso que merecen. La historia del secuestro de Muriel McKay, por ejemplo, introduce una dimensión mucho más oscura que contrasta con el tono de comedia negra y espectáculo frenético que domina buena parte del metraje.

Aun así, Ink tiene suficientes virtudes para convertirse en una de las propuestas más estimulantes de Danny Boyle. Jack O'Connell está magnífico, Guy Pearce construye un Murdoch tan escurridizo como fascinante y Claire Foy aporta humanidad a una historia dominada por hombres que confunden el éxito comercial con la victoria moral.

La gran paradoja de Ink es que utiliza el lenguaje del espectáculo para denunciar precisamente sus excesos. Boyle consigue que el espectador se sienta atraído por esa maquinaria de titulares escandalosos, noticias truculentas y decisiones moralmente cuestionables, antes de obligarle a contemplar sus consecuencias.

Más de medio siglo después, la pregunta que plantea sigue siendo incómoda: si un medio de comunicación descubre que puede ganar más dinero alimentando los peores instintos de sus lectores, ¿quién tiene la responsabilidad de ponerle freno? La respuesta no está solamente en quienes fabrican las noticias, sino también en quienes las consumen.

Porque el problema que plantea Ink no es que la gente quiera saber qué sucede en el mundo. Es que alguien descubrió que podía ganar una fortuna diciéndole exactamente lo que quería escuchar.