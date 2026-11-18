"En política no se trata de ser amigos o no ser amigos. Eres un gestor público, se trata de gestionar lo mejor para el país, para todo el país". Félix Gómez tiene clara su respuesta cuando se le pregunta si es posible mantener una amistad en el mundo de la política. El actor, que protagoniza junto a Andrea Duro El laberinto de las mariposas, la nueva serie de AMC+, aprovecha la conversación para reivindicar que la responsabilidad de quienes gobiernan debe estar por encima de las relaciones personales.

La cuestión no es casual. En la serie la política, las lealtades y las traiciones se entrecruzan en una trama de espionaje y acción en la que los personajes tienen que enfrentarse a sus propias contradicciones. Andrea Duro interpreta a Ruth, una ministra del Interior que descubre que las personas de su entorno pueden no ser quienes ella creía. Félix Gómez da vida a Aguirre, secretario de Estado de Seguridad, uno de los personajes con mayor recorrido emocional de la serie.

'El laberinto de las mariposas'.

La ficción arranca cuando el espía Kaplan, el personaje interpretado por Can Yaman en su primer trabajo en España, es señalado como posible responsable de un atentado contra la vida de uno de sus antiguos compañeros. El problema es que entre él, Ruth y Aguirre existe una amistad forjada durante años de trabajo en cuerpos especiales y situaciones límite. Sus vidas han dependido en numerosas ocasiones unos de otros.

Preguntada por esCine por la posibilidad de que exista una verdadera amistad en política, Andrea Duro reconoce que, a juzgar por lo que se ha visto y vivido durante los últimos largos años, parece complicado. "Yo creo que el grandísimo fallo es que ellos piensan que sí", apunta la actriz, en referencia a los personajes de la serie.

'El laberinto de las mariposas'.

Félix Gómez, sin embargo, lleva la reflexión al terreno de la gestión pública. "Se trata de si es lo mejor para el país. Sí o no. Y ya está", insiste. Una respuesta que conecta con uno de los temas centrales de El laberinto de las mariposas: hasta qué punto la confianza y los vínculos personales pueden sobrevivir cuando entran en juego intereses enfrentados.

Una amistad marcada por las traiciones

Andrea Duro explica que esa relación hace especialmente difícil asumir que alguien a quien se conoce desde hace tanto tiempo pueda haber traicionado la confianza del grupo. "Cuando tienes una relación de amistad de tantos años has ido construyendo tu propia idea de quién es esa persona, de lo que ha supuesto para ti y de lo que te ha podido demostrar como ser humano. De repente, que tengan que borrarte esa imagen de un golpe es muy difícil", señala.

'El laberinto de las mariposas'.

Félix Gómez coincide en que ese triángulo de amistad es uno de los grandes motores de la ficción. Los tres protagonistas han compartido experiencias extremas y se han salvado la vida mutuamente. Por eso, la sospecha de que uno de ellos pueda haber atentado contra otro provoca una tensión que, según el actor, mantendrá al espectador pendiente de descubrir qué ha sucedido realmente.

Andrea Duro, ministra del Interior

Para Andrea Duro, interpretar a una ministra del Interior ha sido una sorpresa y un reto. "Consideraba que todavía era un poquito joven para ser ministra", reconoce con humor en los micrófonos de esRadio, antes de explicar que el proyecto le permitió descubrir que ya estaba preparada para asumir ese papel.

'El laberinto de las mariposas'.

La actriz destaca la variedad de géneros que ofrece la serie, con elementos de thriller, romance y acción. También subraya que su personaje atraviesa distintas situaciones emocionales y va descubriendo las verdaderas intenciones de quienes la rodean. "Va quitándole muchas caretas a gente de su alrededor y va transitando un poco esa frustración, ese dolor", explica.

Gómez, por su parte, reconoce que llevaba tiempo deseando participar en una producción de acción. "Mi niño interior se ha criado viendo las películas de Indiana Jones y 007. Siempre he querido hacer ese tipo de cine", confiesa. Por eso, cuando recibió la propuesta de El laberinto de las mariposas, no dudó en aceptar. "En España tienes menos oportunidades de hacer ese tipo de producciones. Cuando llegó este proyecto dije: 'Esta es la mía'".

El actor considera que Aguirre es uno de los grandes atractivos de la historia: "Es uno de los caramelos de la serie. Pasa por mil situaciones físicas y emocionales y creo que es el personaje que tiene el arco emocional más amplio".

El fenómeno de Can Yaman

La presencia de Can Yaman supone otro de los reclamos de la ficción. Andrea Duro reconoce que el actor cuenta con un fandom "absolutamente brutal", aunque asegura que durante el rodaje el equipo pudo trabajar con tranquilidad. Donde sí han notado el alcance de su popularidad ha sido en las redes sociales, con la llegada de numerosas seguidoras del intérprete a sus perfiles.

'El laberinto de las mariposas'.

"Ha habido una legión de fans de Can que de repente han aterrizado en nuestras redes", cuenta Félix Gómez. Duro añade que son seguidoras "muy entregadas" y confía en que disfruten del trabajo del actor en esta nueva serie.

Ambos protagonistas destacan también el ritmo de la ficción. Gómez la define como "un thriller trepidante", con acción y una historia de amor que engancha desde el principio. Según explica, en los primeros diez o quince minutos el espectador ya quiere descubrir qué está pasando.

Otro de los aspectos que celebran es la decisión de AMC+ de estrenar un capítulo cada semana, en lugar de poner toda la temporada a disposición del público de golpe. Gómez se muestra partidario de recuperar esa espera entre episodios y las conversaciones que se generaban alrededor de cada entrega. "Antes te tirabas una semana entera hablando de un capítulo que habías visto y de qué podía pasar", recuerda.

Una fórmula que, en su opinión, permite recuperar la emoción de especular sobre el futuro de los personajes y compartir teorías con otros espectadores. En El laberinto de las mariposas, esas conversaciones tendrán mucho que ver con una pregunta: qué ocurre cuando la amistad, la política y la lealtad dejan de caminar en la misma dirección.

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