El público lanza mensajes inequívocos. Y esta vez parece ser que acepta el regreso de Johnny Depp tras muchos años exiliado, literal y figuradamente, de la gran industria debido a los escándalos de su matrimonio con Amber Heard.

Scrooge y los fantasmas de la Navidad, la nueva película de Depp, recauda en su estreno mundial 42 millones de dólares y se coloca en el primer puesto de la taquilla de Norteamérica —y también la española— con una historia de redención y segundas oportunidades ambientada en el Londres de Charles Dickens. La película, dirigida por Ti West y con un guion de Nathaniel Halpern, está basada en el cuento Canción de Navidad, que retrata la transformación de un anciano solitario llamado Ebenezer Scrooge.

Una cifra notable teniendo en cuenta lo sobradamente conocido de la historia y que el film, de presupuesto medio, no pertenece a ninguna gran franquicia como las que usualmente protagonizaba Depp antes de su crucifixión pública, Animales Fantásticos (cancelada por el estudio Warner Bros) o Piratas del Caribe (de la que Disney ha tratado de llevar a cabo una nueva secuela sin Depp, sin éxito).

El filme, según datos de la web Box Office Mojo, ha recaudado 19 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá (Norteamérica), donde se ha estrenado en 3.535 salas y ha conseguido 23 millones de dólares en el resto del mundo. Los datos a nivel internacional sitúan al film en la franja del éxito, sobre todo teniendo en cuenta su temática navideña y lo mucho que, a mediados de noviembre, queda por explotar todavía de las fiestas.

Se trata del primer gran papel protagonista en el cine para Johnny Depp en 8 años y tras las acusaciones de abuso por parte de su exmujer, la actriz Amber Heard. Según señala Variety, el actor solo recibió 5 millones de dólares de sueldo, una suma muy inferior a sus anteriores grandes producciones, en una rebaja sustancial que da la medida del desescalamiento de su estrellato.

Pero eso podría empezar a cambiar a partir del film, que aborda el texto de Dickens con una marcada atmósfera gótica y terrorífica, con facilidad lo mejor de todo el conjunto. Aunque el éxito de crítica ha sido desigual, muchos de los textos que tildan de nefasto el film parecen fundamentarse en su opinión sobre la persona, el hombre, no la valoración cinematográfica o su interpretación. Es el caso de Louis Chilton, de The Independent, o el siempre polémico David Ehrlich de IndieWire, y Alison Willmore, de Vulture, que en su mayoría van más allá de la mera interpretación para introducir notas sobre la vida personal del actor.

En el segundo y tercer puesto de la taquilla norteamericana se encuentran El gato con sombrero, la película de animación con 55 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, y Godzilla Minus Zero que acumula 80 millones de dólares.

Ahora la pelota parece quedar en manos de Disney, estudio que defenestró a Depp de la franquicia Piratas del Caribe una vez empezaron a sucederse las filtraciones sobre el fin de su matrimonio. Insiders en Hollywood señalan que el estudio del ratón volverá arrastrándose al actor para recuperar su papel más taquillero en la celebrada saga de aventuras familiares, responsable de recaudar más de 4.500 millones de dólares en todo el mundo.