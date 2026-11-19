A pesar de que los planes iniciales pasaban por fichar a un rostro poco conocido, una audición tradicional terminó inclinando la balanza a favor de Robert Pattinson como el próximo agente 007. Así lo ha confesado el fundador de Amazon, Jeff Bezos, quien ha participado activamente en el proceso de selección junto al cineasta Denis Villeneuve (Dune), encargado de dirigir la nueva etapa de la franquicia.

El relato del multimillonario magnate de Amazon desvela los entresijos de la elección de Pattinson, fuera de las principales apuestas… hasta que dejó de estarlo. Su condición de Batman cinematográfico en Warner Bros -la segunda entrega está en rodaje y ya se especula con Pattinson abandonando para siempre el papel- y la excesiva fama del actor inclinaban la balanza en las apuestas por Callum Turner, Jack Lowden o Josh O'Connor.

Durante su intervención en el foro tecnológico Silicon Valley & The World, organizado por Semafor, Bezos explicó los entresijos del casting de la película que dirigirá el canadiense Denis Villeneuve. Y es que no ha faltado quien ha criticado duramente el fichaje del intérprete británico. Según detalló el magnate, la búsqueda arrancó con una amplia lista de candidatos que finalmente se redujo a cinco finalistas de altísimo nivel. El propio Bezos, propietario de la multinacional que ahora ostenta los derechos de la saga, indica quién tuvo realmente la última palabra en la elección del actor que tomaría el relevo de Daniel Craig.

"A los cinco finalistas les hicimos pruebas de cámara al estilo tradicional, con la vestimenta y el escenario de las películas. Rodamos tres escenas distintas con cada uno de ellos y, el viernes, nos reunimos durante un par de horas para ver todas las pruebas y analizar el material", relató Bezos. Tanto él como Villeneuve tenían dudas respecto a contratar a una estrella ya consolidada como Pattinson, pero el resultado frente a la cámara disipó cualquier incertidumbre: "Tras las pruebas de cámara, quedó clarísimo que él es James Bond", sentenció el empresario, destacando que el actor posee "algo especial".

Recordemos que Amazon MGM, en su conversión a estudio cinematográfico con la compra de Metro Goldwyn Mayer en 2022, se hizo con los derechos de la saga (hasta el momento una empresa familiar propiedad de la familia Broccoli) en febrero de 2025 por unos 1.000 millones de dólares. El control creativo de la franquicia recae enteramente en la empresa, sin que siquiera el director Denis Villeneuve tenga derecho al "final cut". Barbara Broccoli y su hermanastro Michael G. Wilson siguen siendo copropietarios de los derechos de la franquicia cinematográfica (al 50 % junto a Amazon) dentro de una nueva sociedad conjunta.

Antes de hacerse oficial este anuncio, las quinielas de los últimos meses también habían situado en la órbita del personaje a intérpretes como Callum Turner (Eternity), Josh O'Connor (Challengers) o Jack Lowden (Slow Horses). Villeneuve ha trabajado previamente, eso sí, con Pattinson en la secuela Dune: Parte III, que se estrenará en diciembre. Otro punto a favor del que fuera protagonista de la saga romántica Crepúsculo.

Con este fichaje, Pattinson toma el relevo de Daniel Craig y se convierte en el séptimo actor en dar vida al célebre espía británico en la gran pantalla, sumándose a una lista histórica integrada por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan. El británico, que alcanzó el estrellato mundial gracias al vampiro Edward Cullen de la saga Crepúsculo, ha reorientado su trayectoria con títulos de prestigio como Tenet, la reciente La Odisea (The Odyssey) de Christopher Nolan, o Primetime, cinta por la que suena como candidato a los próximos premios Óscar.

Por su parte, el actor celebró la noticia mediante un comunicado oficial en el que expresó su entusiasmo ante el reto: "James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen a 007 es todo un honor. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este equipo fantástico".

La implicación directa de Bezos responde a la fuerte apuesta financiera de su compañía por la marca. Tras desembolsar 8.500 millones de dólares en 2022 para hacerse con los estudios MGM, Amazon cerró el año pasado un acuerdo adicional superior a los 1.000 millones de dólares con los herederos y productores históricos de la saga, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, asegurando así el control creativo total sobre el futuro de 007.