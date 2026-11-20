El fenómeno distópico ideado por Suzanne Collins vuelve a los cines dispuesto a reventar la taquilla prenavideña. Con Francis Lawrence de nuevo tras las cámaras —el artesano de confianza que ha dirigido casi toda la franquicia—, esta nueva entrega viaja a los orígenes de Panem para expandir su mitología y satisfacer a una legión de seguidores que pedía volver a la arena.

El mayor triunfo de la película salta a la vista desde el primer fotograma. Lawrence abandona el encierro claustrofóbico habitual del género para abrazar la escala monumental del wéstern clásico, desplegando encuadres panorámicos diseñados para lucir en pantallas gigantes y salas IMAX. Para el espectador español, además, la experiencia tiene un atractivo extra impagable: gran parte de la acción se rodó en plena naturaleza asturiana, convirtiendo los bosques y montañas del concejo de Somiedo (Asturias) en el salvaje escenario de la supervivencia.

Veteranos de lujo frente a la nostalgia fácil

En el apartado actoral, la cinta sabe jugar sus cartas combinando rostros jóvenes con pesos pesados de la interpretación que elevan el listón dramático. Brilla con luz propia la veteranía de unos secundarios capaces de helar la sangre sin necesidad de estridencias —recogiendo con solvencia el testigo villanesco que en su día inmortalizó Donald Sutherland como el presidente Snow—, acompañados por una batería de cameos pensados milimétricamente para despertar el aplauso nostálgico de los fans más veteranos.

El lastre de la censura comercial y el metraje

No obstante, cuando la adrenalina debería dispararse, la película pincha. Sus más de dos horas y media de duración pesan como una losa debido a un problema evidente: la falta de verdadera tensión en la resolución de los conflictos. La obsesión del estudio por asegurar una calificación por edades apta para todos los públicos obliga a edulcorar en exceso la violencia, reduciendo la crudeza física de los juegos a escaramuzas inofensivas y convirtiendo a varios personajes secundarios en simples autómatas sin arco dramático ni desarrollo real.

A pesar de caer en esquemas repetitivos que ya conocemos de memoria, el filme salva los muebles gracias a su vigoroso espíritu de aventura al aire libre y a su afilada crítica sobre la manipulación mediática en los regímenes totalitarios, un discurso hoy más vigente que nunca. El resultado es un espectáculo hollywoodiense solvente y visualmente arrollador que cumple como gran entretenimiento de masas antes de la avalancha de estrenos navideños, aunque se quede lejos de la garra de las mejores entregas de la saga.