Esta semana destaca la película austriaca Rose entre los grandes títulos comerciales habituales. La cinta, que recala en las salas tras su paso por el Festival de Berlín y una celebrada proyección en la Seminci de Valladolid, conquistó al público gracias a una historia que invita inmediatamente a la reflexión colectiva.

Ambientada a comienzos del siglo XVII, la obra narra el periplo de un combatiente que recorre parajes áridos de Alemania para reclamar la granja que le corresponde en herencia e iniciar una vida en el campo. La hostilidad de una comunidad hermética pronto dificulta sus planes al desconfiar de su origen y descubrirse que, en realidad, se trata de una mujer que adoptó una identidad masculina para acudir a la guerra y poder subsistir en una época desprovista de derechos para el sexo femenino.

El mayor pilar de la propuesta reside en el extraordinario trabajo actoral de Sandra Hüller, quien ya deslumbró en títulos recientes como Anatomía de una caída. La actriz alemana dota a la protagonista de una sutileza conmovedora, recreando a través de sus gestos y de una cicatriz en el rostro la dureza de un ser humano que busca integrarse sin perder de vista la veracidad ni caer en discursos tendenciosos o artificiales.

Con una sobria fotografía en blanco y negro imprescindible para preservar la atmósfera del relato, la dirección remite en estilo y aspereza al cine de Michael Haneke. La película evita ritmos acelerados innecesarios y se toma una hora y media para examinar la crueldad y la cerrazón social.

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