Con motivo del centenario del director Vicente Aranda, una de las figuras esenciales de la cinematografía española, la plataforma FlixOlé estrena una colección que incluye 23 largometrajes que permiten repasar su evolución artística, desde las etapas iniciales ligadas a la Escuela de Barcelona con títulos de difícil acceso como Fata Morgana o Las crueles, hasta películas de culto del cine fantástico como La novia ensangrentada y producciones de notable éxito de taquilla entre las que destacan El Lute, Juana la Loca y La pasión turca.

Dentro del homenaje a Vicente Aranda, se resalta de manera especial el impacto histórico de Amantes, producción que originalmente se concibió como un episodio para la serie televisiva de Pedro Costa antes de convertirse en largometraje.

La cinta tuvo que remodelar su reparto principal tras la negativa de Concha Velasco a desnudarse en pantalla, lo que motivó el rejuvenecimiento de los personajes y la incorporación estelar de Victoria Abril, Jorge Sanz y Maribel Verdú, cosechando un enorme éxito que incluyó el Oso de Plata a la mejor actriz en la Berlinale.

Cine negro

La oferta se complementa con la iniciativa Noviembre negro, una selección que reivindica el esplendor del cine policíaco y criminal rodado en España durante las décadas de los años cincuenta y sesenta. Este ciclo recupera cintas notables que apenas tienen difusión en la televisión actual, entre las que figuran Un vaso de whisky, El expreso de Andalucía, Labios rojos y El salario del crimen, dirigida por Julio Buchs, piezas que demuestran la madurez narrativa y la excelencia técnica alcanzada por los cineastas de aquella generación.

'El salario del crimen'.

La joya del mes

Por último, el programa destaca como descubrimiento del mes el largometraje El disputado voto del Sr. Cayo, adaptación de la célebre novela de Miguel Delibes dirigida por Antonio Giménez-Rico que conmemora cuatro décadas desde su realización.

Protagonizada de forma magistral por Paco Rabal, la película retrata el contraste social durante las primeras elecciones democráticas de 1977 al mostrar a unos jóvenes políticos urbanos intentando captar sufragios en una aldea prácticamente deshabitada de la provincia de Burgos, configurando una lúcida reflexión sobre la España rural.

'El disputado voto del Sr. Cayo'.

Con la proximidad de las fiestas navideñas y el periodo de promociones comerciales, los micrófonos de esRadio han destacado la atractiva campaña de Black Friday de la plataforma FlixOlé. Este servicio de emisión en línea ofrece una suscripción anual con descuento que se plantea como una opción idónea para regalar cultura cinematográfica a los aficionados. La plataforma reúne más de 4.500 títulos entre los que predomina la historia del cine español, complementada con reconocidas obras maestras del cine internacional que enriquecen su catálogo.

Pincha el audio para escuchar la entrevista completa.