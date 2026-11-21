Capaz de transmitir desasosiego, sensualidad, ironía o elegancia con apenas unas notas, el jazz encontró desde los primeros años 50 en la gran pantalla un territorio privilegiado para desplegar toda su personalidad.

En esta nueva entrega de Do-Re-Film, la sección de bandas sonoras de esCine, y con la excusa del centenario de Miles Davis (1926-1991), nos adentramos en la evolución del jazz cinematográfico a través de algunas partituras inolvidables.

El jazz se convirtió desde el principio en el compañero perfecto de personajes atormentados, ambientes criminales y relatos de moral dudosa. Ahí están El hombre del brazo de oro, con la inquietante música de Elmer Bernstein, o Ascensor para el cadalso, donde Miles Davis firmó, según un crítico musical, el solo de trompeta más solitario de la historia.

Un viaje que arranca en 1951 con Un tranvía llamado deseo, de Alex North, una película que marcó un antes y un después en la incorporación de este lenguaje musical al cine.

'Un tranvía llamado deseo'.

Un cineasta está marcado por su afición al jazz -al margen de Woody Allen-. Se trata de Francis Ford Coppola. En su película La conversación (1974), dirigida entre sus dos Padrinos, usó el jazz para remarcar la soledad del personaje interpretado por Gene Hackman. Aunque muy valorada hoy en día, pasó discretamente por la taquilla.

Pero fue el jazz de Corazonada (1982) y Cotton Club (1984) el que llevó al director a una de sus múltiples bancarrotas. La primera, un musical con canciones de Tom Waits, no recaudó ni un millón de dólares, tras haber costado 26. Respecto a la segunda, una recreación del Harlem de los años 20, apenas recuperó la mitad de sus 58 millones de presupuesto.

El recorrido también tiene acento español. Un vaso de whisky, con música de José Solá, es unánimemente considerada como la primera partitura íntegra de jazz en nuestro cine.

'Un vaso de whisky'.

Pero hay mucho más además de estos títulos: ¿qué saxofonista fallecido este año interpretó una de las melodías más famosas de la historia del cine? ¿Qué otra banda sonora se emplea como sintonía de un conocido programa de televisión? ¿Llevó el jazz a la ruina a Francis Ford Coppola? ¿Qué intérpretes de legendarias películas con jazz aprendieron a tocar instrumentos?

Atenuad las luces, preparad una copa y escuchad o descargad el audio. El jazz y el cine tienen mucho que contarnos.