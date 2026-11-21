Macarena Gómez considera el cine de terror el género más exigente de los que ha trabajado. La actriz lo explicó en Par-Impar, el programa de cine de esRadio que conducen Juan Manuel González y Daniel Palacios, en un episodio publicado el 20 de noviembre de 2026 y dedicado a Los Tenenbaums (2001), de Wes Anderson. Acudió junto a Patricia García Méndez, su compañera en la obra de teatro Te quiero, si no estás, en el Teatro Capitol de Madrid.

Gómez, que en la conversación recordó que tiene 48 años , es conocida por la comedia televisiva La que se avecina y por títulos de género como Musarañas. Palacios se declaró "muy fan de Macarena por La que se avecina, pero sobre todo por las películas de terror que ha hecho", y González la presentó como "una musa del cine de género español".

Un monstruo que no está en el plató

La actriz explicó que disfruta con el terror, aunque lo considera el trabajo más difícil. "Disfruto mucho porque es que cuando haces terror, para mí es lo más [...] complejo", señaló. El motivo, según explicó, es que "tienes que dejar volar mucho tu imaginación".

Lo comparó con su trabajo actual sobre las tablas, donde tiene delante a una compañera que le responde: "yo ahora con Patri hay acción-reacción". En el cine de miedo, en cambio, "casi muchísimas de las escenas interactúas con algo que no existe", ya sea "un fantasma, una voz" o una criatura que solo se añade después. "Entonces, tienes que tirar mucho de tu imaginación", añadió, para ver esa presencia o creérsela, un esfuerzo que describió como "agotador física como psicológicamente".

Daniel Palacios apuntó que "las escenas de terror funcionan principalmente por la reacción del actor", y Gómez completó la idea: "Sí, pero tú no tienes ahí un monstruo. Te lo tienes que imaginar." Patricia García Méndez coincidió en la dificultad y destacó que "el rácor emocional en el terror es complicadísimo, el hecho de gritar, la cara de susto". Como ejemplo de actriz que domina ese registro citó a Belén Rueda.

¿Qué cansa más, la comedia o el terror?

Juan Manuel González le planteó la comparación directa: "¿Qué te agota más, la comedia o el terror?". Gómez no dudó: "física y psicológicamente, el terror, es muchísimo más agotador".

Al pie de la letra en La que se avecina

La actriz también habló de su forma de trabajar, que ella misma define como rígida. Para ilustrarlo contó un detalle de La que se avecina que, según dijo, sorprende al público: "en La que se avecina nosotros no improvisamos nada". "La gente se cree que sí y vamos al pie de la letra, punto y coma", aseguró.

Lo justificó por el tamaño del reparto: "si hay 25 actores y todos quieren añadir un gag y otra frasecita para hacer gracia, nunca acabaríamos". "Entonces, yo he sido educada de esa manera y yo tiendo muy poco a improvisar. La que improvisa es Patri."

Esa disciplina se nota en el montaje teatral, donde las dos actrices dialogan con una pantalla en la que aparecen cameos grabados. Gómez admitió que, "para mí es de las cosas más difíciles", y explicó que "cuando interactuamos con la pantalla, yo quiero ir al milímetro, encajar la frase donde toca". Su compañera, contó, le pide lo contrario: "Déjate, sé más libre, Macarena. Si no te entra la frase, que no te entre".

Dos estrenos en cartera

En el programa repasó dos películas que tenía pendientes de llegar a los cines. La primera, con Javier Botet, la resumió así: "realmente es el cazador cazado". Un asesino en serie va a por una víctima y la situación "se le vuelve en contra todo", de modo que "el verdugo se convierte en víctima". "No puedo contar más", zanjó.

La segunda es Hora y 20, "una película de acción" "producida por Salva Reina". Gómez explicó que interpreta a Manuela, una madre que "lleva al niño al supermercado" en Nochebuena y lo pierde de vista. La policía empieza a dudar de su versión "porque no hay evidencias de que el niño estuviera ahí". "Y me hacen creer que quizá estoy un poco loquita", adelantó, sin desvelar el final. Según dijo en la grabación, el estreno estaba previsto para "el lunes 23".

El origen de una vocación

Preguntada por si un personaje la empujó a ser actriz, Gómez señaló a Escarlata O'Hara, de Lo que el viento se llevó, la película que más veces ha visto. "Pues, sí. Sí, lo he dicho en muchas entrevistas", respondió. Explicó que el personaje la llevó a un viaje emocional tan complicado que pensó: "Yo quiero aprender a hacer lo que hace esta Vivien Leigh, que es para mí de las mejores actrices [...] junto a Meryl Streep que han existido en la historia del cine".

Hoy ese registro emocional lo despliega en el escenario. Te quiero, si no estás, dirigida por Gabriel Olivares, cuenta la historia de dos hermanas no muy bien avenidas que coinciden en una racha de entierros. Gómez aseguró que el público "se han reído mucho y también lloras, que es una obra que por la cual pasas por muchísimas emociones". La función sigue en cartel del 7 de noviembre al 27 de diciembre, solo los fines de semana, en el Teatro Capitol de Madrid.