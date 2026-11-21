Uno de los subgéneros del cine de terror que más éxito cosecha en las salas es el llamado slasher, un grupo de jóvenes es asesinado uno por uno de las formas más violentas y sanguinarias posibles por un asesino, generalmente enmascarado. Scream o Sé lo que hicisteis el último verano son claros ejemplos de ello. El slasher también tiene un elemento común, el sexo.

El sexo siempre ha mantenido una relación estrecha con el género slasher, hasta convertirse en una de sus señas de identidad. Desde los clásicos de los años setenta y ochenta, películas como Viernes 13, La noche de Halloween o Pesadilla en Elm Street han utilizado el despertar sexual, los desnudos y las relaciones entre adolescentes como detonantes de la violencia.

'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'.

No es casualidad que, tradicionalmente, los personajes más despreocupados con el sexo suelan ser también las primeras víctimas del asesino, mientras que la llamada final girl, la joven que consigue sobrevivir y enfrentarse al psicópata, acostumbra a representar un comportamiento más prudente. Una convención que ha alimentado la lectura puritana del género, como si el sexo y la transgresión llevaran aparejado un castigo inevitable.

Sin embargo, detrás de esta fórmula existe una contradicción mucho más perversa: el slasher necesita el erotismo como reclamo para atraer al espectador, pero después parece disfrutar castigando a quienes lo practican. La exposición del cuerpo, el deseo y la violencia se mezclan hasta convertir el asesinato en una representación extrema de la vulnerabilidad física y sexual. Hay quien incluso va más allá y ve en las armas blancas que usan los asesinos una lectura fálica. Así, el sexo no funciona únicamente como reclamo comercial o recurso para justificar las muertes, sino como uno de los grandes motores simbólicos del género.

En este marco se estrena esta semana en los cines españoles Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, una cinta fascinante, provocadora y visualmente muy potente dirigida por Jane Schoenbrun. La trama parte de una premisa de ficción en la que una joven directora premiada en el Festival de Sundance recibe el encargo de revitalizar una mítica saga de cine de terror ochentero, la ficticia Campamento Miasma. Dicha franquicia de culto, repleta de secuelas, productos derivados y una ferviente comunidad de seguidores, marcó profundamente a la realizadora, quien la descubrió a escondidas durante su propia juventud y despertar sexual.

Gillian Anderson en 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'.

De esta forma, esta joven realizadora buscará a la final girl de la película original, ahora una actriz olvidada y solitaria, atrapada en el recuerdo de un personaje que terminó devorando su propia identidad. Increíble trabajo el de Gillian Anderson dando vida a esta antigua diva del cine de terror.

Sátira del slasher

La película utiliza esta historia para realizar una aguda sátira sobre el slasher, reflexionando sobre la fascinación catártica y el impacto psicológico que dicha violencia explícita ejerce sobre el espectador. La película se atreve a cruzar fronteras que el terror convencional suele mantener separadas. No se trata simplemente de introducir desnudos, situaciones incómodas o escenas sangrientas para provocar al espectador. La intención es mucho más perturbadora: explorar esa zona oscura en la que el placer, el miedo y la muerte pueden llegar a confundirse.

'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'.

Tras su paso por el Festival de Cannes, la propuesta ha cosechado una notable acogida por su capacidad para reinterpretar los códigos clásicos del terror desde una mirada fresca, desconcertante y reflexiva. El campamento, los colores artificiales, la fotografía con textura analógica, los escenarios deliberadamente teatrales y la presencia de un asesino enmascarado construyen un universo que remite inmediatamente a clásicos como Campamento sangriento.

La película también lanza una crítica bastante evidente a Hollywood y a su obsesión por reciclar franquicias. El estudio quiere actualizar Campamento Miasma, pero sin perder aquello que la hizo comercialmente rentable. Quiere diversidad, modernidad y discursos progresistas, siempre que todo ello pueda convertirse en un producto vendible. ¿Os suena?

'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'.

Pincha en el audio para escuchar sin spoilers esta crítica completa y las del resto de estrenos como Rose, la mujer que se hizo pasar por hombre, la precuela de Los juegos del hambre, la comedia Citas o el impresionante trabajo de Eduard Fernández como El mal padre.