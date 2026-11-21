El oscuro enigma del villano mejor pagado de Hollywood que eligió España para morir: desentrañan el misterioso suicidio de George Sanders

La historia de George Sanders, antaño el villano mejor pagado de Hollywood que eligió España para suicidarse, siempre ha sido objeto de crónica negra. Y por eso ya se rueda al documental que destapa todos los secretos detrás del trágico final en Castelldefels del ganador del Óscar por Eva al desnudo, una leyenda marcada por el infierno de los rodajes en nuestro país.

El rodaje de George Sanders, un largometraje documental dirigido por Tirso Calero, Jorge Rivera y José Manuel Serrano Cueto tiene lugar en Castelldefels y abordará también el alzhéimer y su doble vida tras las cámaras. Un relato promete sacudir los cimientos del cine clásico al investigar la vida oculta y el estremecedor desenlace de una de las estrellas más temidas y magnéticas de la historia: el hombre que se quitó la vida en un hotel de Castelldefels en abril de 1973 dejando tras de sí una estela de interrogantes sin resolver.

Ganador de un Óscar por Eva al desnudo y coronado durante años como el villano mejor pagado de la meca del cine, Sanders escondía detrás de su flema británica una obsesión visceral con España que acabaría marcando su destino. Todo empezó al descubrir las Baleares durante la filmación de Jack el Negro, pero fue su estancia de casi un año en Madrid para rodar Salomón y la reina de Saba —una producción maldita y traumática que lo dejó marcado para siempre— lo que selló su vínculo con nuestro país. Tras comprarse un refugio en Mallorca, emprendió un último y desconcertante viaje hacia Castelldefels para poner punto final a su existencia en circunstancias que este documental por fin viene a destapar.

Una máscara perfecta

Detrás de este proyecto se encuentra Tirso Calero —responsable de éxitos televisivos como Bandolera o Servir y proteger y director de Carne Cruda, Blockbuster y Tarántula—, quien tras quedar impactado por Osario Norte reclutó a sus autores, José Manuel Serrano Cueto y Jorge Rivera, para sumergirse en las sombras del mito.

"Me interesa mucho la figura de este actor que construyó un personaje de puertas afuera, para que nadie supiera cuáles eran verdaderamente sus sentimientos. Desde que, siendo adolescente, leí la noticia de su misterioso final, pensé en la posibilidad de hacer una película sobre ello", confiesa Calero.

A esa fascinación se suma José Manuel Serrano Cueto, convencido de que la historia trasciende la pantalla: «Es una historia apasionante más allá de lo puramente cinéfilo, y estoy muy agradecido por ser parte de este proyecto tan importante como interesante». Por su parte, Jorge Rivera apunta directo a los demonios que devoraron al intérprete en sus últimos días: «Temas como la convivencia con la fama, el alzhéimer y el suicidio son universales, van más allá del mundo del espectáculo, y Sanders nos permite hablar de esto y mucho más sin amarillismo, y con un punto de ironía y comedia».

Terror clásico, testigos y estreno en 2027

Para guiar al espectador por este laberinto de glamour y decadencia, la película ficha como maestro de ceremonias a Pedro Casablanc, que adoptará la inquietante aura del mítico Vincent Price en las cintas clásicas de terror, acompañado por la música original de Isabel Royán y un papel clave a cargo de Víctor Clavijo.

La investigación no escatima en nombres propios y reúne los relatos de destacados cineastas, críticos e historiadores, además de la biógrafa británica Carolyn King y dos supervivientes de aquella época dorada que trabajaron codo con codo con Sanders: los veteranos actores Martin Stephens y Hayley Mills.

Con el respaldo de las productoras El Estudio, JRivera Producciones y Cinética y la participación de RTVE, Filmin e IB3, las cámaras ya recorren Madrid, Castelldefels, Mallorca, el Algarve y Londres para armar un rompecabezas que verá la luz en 2027 y que promete cambiar para siempre la forma en la que miramos al villano más fascinante de Hollywood.