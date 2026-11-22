El Festival Internacional de Cine de Gijón, fundado en 1963 como una muestra orientada al público infantil y juvenil, ha evolucionado a lo largo de las décadas hasta consolidarse como un evento de referencia internacional para el cine de autor. En esta edición, la número 64, su director, Alejandro Díaz Castaño, subraya la enorme responsabilidad que implica mantener el prestigio de una cita por la que han pasado cineastas y figuras de la talla de Roger Corman, Christopher Lee, Jack Palance, Paul Schrader, Nicolas Winding Refn o Darren Aronofsky. El director nos confiesa que una de sus mayores ilusiones sería "traer a Gijón a Clint Eastwood".

El certamen gijonés se distingue por priorizar la calidad cinematográfica sobre el simple espectáculo de la alfombra roja y los rostros comerciales. Su identidad descansa en un cuidado criterio de programación, en el que tienen cabida tanto proyectos independientes de presupuestos modestos como obras de realizadores consolidados vinculados a la industria estadounidense, tales como James Gray con Paper Tiger en esta edición o Richard Linklater con Blue Moon en la del año pasado. En esta entrega destacan títulos de gran proyección, entre ellos el estreno de Ink, dirigido por Danny Boyle, o la cinta The Only Living Pickpocket in New York, protagonizada por John Turturro.

Paralelamente a las proyecciones, el festival desarrolla un amplio abanico de actividades que incluye encuentros con realizadores, presentaciones de libros y exposiciones artísticas, entre las que resalta una muestra de grabados japoneses ligada al proyecto cinematográfico Kotodama, de Eugenio Tardón y Carla Cañellas. La vocación formativa original sigue ocupando un lugar central en la estructura del festival gracias a los talleres infantiles y juveniles, a los que asisten más de 10.000 escolares procedentes no solo de Asturias, sino también de comunidades vecinas como Cantabria, Galicia o Castilla y León.

Salas llenas

El respaldo del público local y visitante es uno de los motores indispensables del certamen, llenando a diario espacios emblemáticos como el Teatro Jovellanos, con un aforo de cerca de novecientas localidades. Esta fidelidad de la audiencia se aprecia con especial intensidad en la sección Enfants Terribles, un espacio consagrado a propuestas infantiles y juveniles que combina adaptaciones literarias como Momo, de Michael Ende, con apuestas autorales contemporáneas. Este apartado ha servido históricamente como plataforma de descubrimiento para talentos internacionales; un ejemplo de ello fue la proyección en España de Polytechnique, del canadiense Denis Villeneuve, mucho antes de que este alcanzase renombre en la industria mundial con estrenos como Dune.

En el capítulo de reconocimientos, esta edición rinde homenaje a diversas generaciones del séptimo arte mediante premios a la directora francesa Caroline Deruas Peano y al veterano cineasta y escritor Javier Maqua, estrechamente ligado a Asturias y director de Carne de gallina. El festival también ensalza la labor de la directora catalana Belén Funes, del realizador mexicano Carlos Reygadas y del actor y director británico Peter Mullan, quien regresa a Gijón décadas después de haber recibido uno de los primeros galardones de su carrera como cineasta.

Ante la crisis de asistencia que sufren los cines comerciales tradicionales, Alejandro aboga por convertir la exhibición en un verdadero evento que fomente el sentimiento de comunidad y dinamice el diálogo cultural entre los espectadores. Frente al consumo individual y aislado a través de plataformas digitales, destaca la trascendencia de la experiencia compartida en sala y la potencia visual y sonora que solo ofrece la pantalla grande para conectar de forma genuina con las emociones del espectador.