El salto a las salas tras cuatro exitosas temporadas en televisión se materializa en Citas. La película, una comedia romántica que plantea si todavía existe el amor en plena época de aplicaciones para ligar. La cinta, con un metraje que ronda los ochenta minutos, nos sitúa en las calles de Barcelona durante la festividad de San Jorge, cuando la Ciudad Condal se llena de libros y rosas.

La trama se estructura a través de cuatro historias independientes protagonizadas por distintas generaciones que abordan el sexo, el desamor o el poliamor. Entre ellas se encuentra el encuentro en un hotel de dos infieles encarnados por Natalia Verbeke y Javier Rey; la jornada frenética de dos jóvenes (Christian Checa y Berta Castañé) tras conocerse por una aplicación; el flechazo accidental que sufre el personaje de Álvaro Mel, decidido a buscar a la chica que lo confundió en un local (Ana Valeria Becerril); y la cita a ciegas preparada para Susana Abaitua y Oriol Pla cuando ella pretendía renunciar sentimentalmente.

Con una propuesta ágil que evita alargarse de manera innecesaria, el largometraje destaca por un reparto coral de nivel y una banda sonora que acompaña el tono divertido y reflexivo de cada relato. La película se presenta como una alternativa entretenida para acudir a la gran pantalla y descubrir qué busca finalmente cada protagonista en sus citas.

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