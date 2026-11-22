Dani Palacios, colaborador de Es la Mañana del Fin de Semana y En Casa de Herrero, contó en el podcast Par-Impar, de esRadio, que habló de cine con Isabel Díaz Ayuso y que en esa conversación descubrió que El padrino es su película favorita. Lo explicó en el episodio publicado el 6 de noviembre de 2026, dedicado a Delitos y faltas (1989), de Woody Allen, que presentó junto a Juan Manuel González.

Una charla de cine en La Castellana

La anécdota surgió casi al final del programa. Juanma González comentó que "de hecho está hoy Ayuso en esRadio", y Palacios recordó entonces su encuentro con ella: "Yo estuve hablando con ella el otro día, de cine."

El colaborador situó la conversación "En la última salida de Federico, aquí en Madrid", en un hotel de La Castellana cuyo nombre dijo no recordar. Según contó, allí "estuvo invitada la presidenta y estuve un ratito hablando con ella de cine." Y añadió: "Tuve esa suerte."

La trilogía completa, de memoria

Palacios explicó que estuvieron hablando de El padrino, una elección que le sorprendió: "que no sabía yo que es su película favorita." Lo que más le llamó la atención fue el conocimiento de la presidenta sobre la saga. "Y se la sabe de memoria, me quedé flipado, se sabe las frases", aseguró.

Juanma González comparó la devoción de Ayuso con la suya por Tiburón, la película a la que vuelve una y otra vez. Palacios aceptó la comparación, pero precisó que el entusiasmo de la presidenta no se limita a la primera entrega: se trata de "la trilogía, las tres". González remató con una broma propia, sin que Palacios la atribuyera a Ayuso: "Incluido el director's cut de la tercera también."

Woody Allen, la excusa del episodio

El programa estaba dedicado a otro director. Palacios abrió el episodio recordando que, en ocho temporadas, "no hemos hecho ni una peli de Woody Allen", y que la ocasión era propicia porque, según dijo, el cineasta "ahora estaba rodando por Madrid."

Los presentadores contaron que eligieron la película el lunes y que grababan el jueves. Palacios, que la propuso, la había visto dos veces seguidas esa misma semana. Su elección no admitía dudas: "Delitos y faltas, que para mí es de las mejores de Woody Allen." González coincidió en que "realmente tiene poca fama para la que merece."

Una película sobre la culpa

Durante casi una hora, los dos colaboradores desmenuzaron la cinta protagonizada por Martin Landau, Anjelica Huston, Mia Farrow, Alan Alda y el propio Allen. Palacios la resumió como "una historia terrible" en la que "una falta se va poco a poco convirtiendo en un delito".

El personaje de Landau, Judah, es "un oftalmólogo" educado en la religión que recuerda las advertencias de su padre sobre la mirada de Dios. Palacios destacó una imagen que, a su juicio, resume la película: "el rabino tiene una degeneración macular" y se va quedando ciego. "Lo que está claro es que para Woody Allen Dios está ciego, que eso da bastante miedo", señaló.

González, por su parte, defendió el tono de la película frente a quienes la consideran moralista y la definió como "qué película tan bien hecha y tan amoral", en el sentido de que "no es moralista." También recordó que, pese a su densidad, "es una peli densa, pero se ve con una facilidad pasmosa."

Una visita imaginada a la pecera

La conversación sobre Ayuso volvió al terreno del humor. Palacios fantaseó con la posibilidad de que la presidenta se acercara al estudio: "si pasase por aquí, saldría de madre, ¿verdad?" Y escenificó la escena: "Imagínate que se asoma a la pecera y decimos: [...] presidenta, presi, entra."

González le respondió con una referencia a la película que acababan de comentar, en la que Judah tiene una ensoñación con su familia y su rabino: "Creo que estás teniendo una ensoñación como Martin Landau." Palacios lo admitió entre risas: "Sí, estoy como Martin Landau."