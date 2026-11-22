De rodar con cuatro amigos y sin presupuesto en una cabaña de Tennessee a convertirse en una de las franquicias más influyentes de la historia del cine de terror. En la nueva entrega de Prohibido Contar Ovejas en esRadio, Felipe Couselo, Daniel Palacios y Juanma González diseccionan al detalle el fenómeno cultural de Posesión infernal (Evil Dead), la saga creada por Sam Raimi y liderada por el carismático Bruce Campbell en el papel de Ash Williams.

Nace el fenómeno

El origen de este universo se remonta a finales de los años setenta con Within the Woods, un cortometraje amateur que Sam Raimi rodó junto a sus compañeros de universidad para convencer a posibles inversores. Con un presupuesto mínimo y medios artesanales, aquel germen cristalizó en Posesión infernal (1981), una película que dinamitó las reglas del terror gracias a sus frenéticos movimientos de cámara, su atmósfera opresiva y una mezcla única de gore artesanal y estética cercana al dibujo animado. Su consagración definitiva llegó tras su paso por festivales, donde recibió el espaldarazo público de Stephen King, convirtiéndola en título de culto inmediato.

Terroríficamente muertos (1987)

Seis años más tarde, bajo el amparo del legendario productor Dino De Laurentiis, Raimi y Campbell estrenaron Terroríficamente muertos (Evil Dead II, 1987). Lejos de limitarse a repetir la fórmula, la secuela apostó por fusionar la sangre a borbotones con el humor físico (slapstick) heredado de Los Tres Chiflados y Buster Keaton. La inolvidable secuencia en la que Ash Williams lucha a muerte contra su propia mano poseída terminó de elevar al personaje al olimpo de la cultura pop.

El ejército de las tinieblas (1992)

La trilogía clásica culminó en 1992 con El ejército de las tinieblas, entrega que dio un salto radical hacia la fantasía y la aventura medieval. Debido a las presiones de Universal Pictures para suavizar su calificación por edades, la película reemplazó la casquería explícita por legiones de esqueletos animados en stop-motion, rindiendo homenaje directo al maestro Ray Harryhausen. Acompañada por la partitura de Joseph LoDuca y música de Danny Elfman, la cinta dejó un reguero de frases míticas pese a los conflictos de montaje que provocaron la existencia de varios finales alternativos.

El renacer moderno

Después de un largo paréntesis en el que Sam Raimi conquistó la taquilla mundial con la trilogía original de Spider-Man, la franquicia resucitó en 2013 de la mano del director uruguayo Fede Álvarez. Su versión apostó por eliminar por completo el tono cómico para ofrecer una experiencia extrema, visceral y asfixiante, directamente conectada con el terror europeo más crudo, logrando un contundente respaldo en taquilla.

El repaso del programa concluye con Posesión infernal: el despertar (2023), dirigida por Lee Cronin, que trasladó la maldición del Necronomicón desde el bosque hasta un edificio de apartamentos en decadencia. Durante el análisis en esRadio, los tertulianos subrayan la extraordinaria vigencia de una marca que ha sabido expandirse con éxito hacia la televisión —con la serie Ash vs Evil Dead—, los videojuegos y el cómic, manteniendo intacto el legado de los demonios kandarianos más de cuatro décadas después.