En EEUU no sólo el avión presidencial tiene nombre, Air Force One, sino también el helicóptero, Marine One, y hasta la limusina, La Bestia. Este Cadillac blindado es un elemento recurrente en el cine de acción. Así la hemos visto en títulos como Asalto al poder con Channing Tatum o en Jefes de Estado con John Cena como presidente e Idris Elba.

Esta semana llega a Prime Video una película en la que la limusina no ocupa una parte sino el todo en la película, The Beast, dirigida por Renny Harlin y protagonizada por Samuel L. Jackson como presidente de EEUU. El título recupera el espíritu del cine de acción más desvergonzado de Hollywood, una película que convierte el coche blindado del presidente en una fortaleza sobre ruedas y que plantea una premisa tan disparatada como aparentemente irresistible: ¿qué ocurriría si el hombre más poderoso del mundo tuviera que ponerse al volante de su propio vehículo para sobrevivir a un golpe de Estado?

Curiosamente la acción transcurre en España, aunque ya sabemos cómo se la gastan en Hollywood a la hora de retratar a nuestro país. Al menos no han fallado en la bandera, algo es algo.

La limusina presidencial estadounidense es un auténtico búnker rodante equipado con toda clase de dispositivos de seguridad y armamento. Cuando un grupo terrorista desencadena una ofensiva contra Estados Unidos, el presidente Oscar Palladin –Samuel L. Jackson– queda atrapado en medio del caos junto a Taft –Joel Kinnaman–, un agente del Servicio Secreto (Joel Kinnaman), que necesita atención médica urgente. La huida se convierte entonces en una carrera contrarreloj en la que el mandatario tendrá que descubrir hasta dónde llegan las capacidades ofensivas de su vehículo.

La propuesta tiene algo de combinación entre Air Force One con Harrison Ford y una película de persecuciones automovilísticas, con un añadido bastante peculiar: aquí el presidente no se limita a recibir protección, sino que se convierte en el principal responsable de repartir plomo entre sus enemigos.

Y es precisamente ahí donde Renny Harlin encuentra el principal atractivo de la película. El director finlandés, responsable de títulos como La jungla 2: Alerta roja y Deep Blue Sea, conoce perfectamente los mecanismos del cine de acción comercial. No busca reinventar el género ni construir un complejo thriller político, sino ofrecer un espectáculo de violencia, explosiones y situaciones imposibles en el que la lógica queda subordinada a la diversión.

El problema es que la película confunde en demasiadas ocasiones el espectáculo con el ruido. La premisa, que podría haber dado lugar a un interesante ejercicio de suspense claustrofóbico, termina convertida en una sucesión de ataques, tiroteos y explosiones que apenas dejan espacio para desarrollar una historia. Buena parte de la acción transcurre dentro del vehículo, una decisión que inicialmente resulta atractiva por las posibilidades visuales que ofrece, pero que acaba limitando el dinamismo de la propuesta. La cámara se mueve, gira y busca constantemente nuevos ángulos, aunque tanta pirueta visual no siempre consigue transmitir la tensión que necesita la historia.

Samuel L. Jackson es, como cabía esperar, el principal reclamo. El actor vuelve a demostrar que tiene una facilidad extraordinaria para apropiarse de cualquier escena, incluso cuando el material que tiene entre manos no está a su altura. Su presidente Oscar Palladin tiene mucho de esos personajes temperamentales, irónicos y de lengua afilada que han convertido al intérprete en una figura imprescindible del cine comercial estadounidense. Jackson se divierte con el papel, lanza sus habituales comentarios mordaces y consigue que algunos de los momentos más disparatados tengan hasta cierta gracia.

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