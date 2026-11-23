La franquicia Los juegos del hambre ha callado bocas este fin de semana. Su nueva entrega, la precuela Amanecer en la Cosecha, ha congregado una enorme cantidad de espectadores, alzándose con nada menos que con 225 millones de dólares a nivel global, firmando uno de los mejores arranques comerciales de todo el año.

Del total acumulado según las cifras de Box Office Mojo, 120 millones provienen de los cines de Estados Unidos y Canadá, mientras que los 105 millones restantes se han generado en el mercado internacional. Con este debut en Norteamérica, la cinta entra en el exclusivo club de los cinco estrenos de este año que han logrado superar la barrera de los 100 millones en su primer fin de semana doméstico, codéandose con pesos pesados como Spider-Man: Brand New Day, Toy Story 5, Super Mario Galaxy y La odisea.

Scrooge y los fantasmas de la Navidad, con Johnny Depp al frente del reparto, acumula 78 millones tras dos semanas en exhibición, rematando un notable éxito respecto a sus modestos 48 de presupuesto. La temática navideña del film hace anticipar que tendrá "piernas" suficientes para perdurar durante unas cuantas semanas.

Al frente de la dirección repite Francis Lawrence —veterano de la franquicia tras haber dirigido tres de las entregas originales— para adaptar la novela homónima de Suzanne Collins. Lawrence ha aprovechado esta misma semana para animar a los fans de Constantine, su thriller fantástico protagonizado por Keanu Reeves en los 2000, dejando ver la posibilidad de una secuela.

Respecto al amanecer de los nuevos tributos, la trama viaja 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) para centrarse en el Quincuagésimo Vasallaje de los Veinticinco. El protagonista es un joven Haymitch Abernathy (interpretado por Joseph Zada), mucho antes de convertirse en el cínico mentor de los tributos del Distrito 12. Los fans de la tetralogía original deben quedarse hasta el final de la proyección, donde les espera alguna que otra sorpresa.

La segunda plaza de la taquilla ha sido para Yo soy Rocky, que suma otros 15 millones de dólares en su segunda semana en cartel (9,3 millones en Norteamérica). La producción de Amazon MGM, centrada en la intrahistoria de cómo Sylvester Stallone logró sacar adelante el clásico original de 1976, está gozando de un boca a boca envidiable. Godzilla minus zero alcanza ya los 109 millones de dólares en todo el mundo.

La sorpresa documental de la jornada la protagoniza Puedes verlo todo. La cinta dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim sobre el fraude de Elizabeth Holmes al frente de Theranos ha conseguido rebasar la barrera de los 100 millones de dólares a nivel mundial, impulsada por su buen rendimiento en Estados Unidos, Australia y varios mercados europeos.