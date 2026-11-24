A sus 79 años, Steven Spielberg parece estar rubricando los caprichos que le quedaban por cumplir en su carrera, sin importar si eso afecta a su reputación de rey Midas. Del musical West Side Story -el realizador siempre quiso hacer uno- a Los Fabelman -un relato abiertamente autobiográfico- o El Día de la Revelación -posible cierre de su obsesión con la vida en otros planetas-, quedaba sin embargo por abordar el western, el gran género americano que cineastas como John Ford, al que por cierto incluyó en el desenlace de su propio biopic encarnado por David Lynch, convirtieron en gran mito.

Todo eso está a punto de cambiar. Spielberg se pondrá detrás de las cámaras para dirigir su propia película del Oeste, un proyecto encabezado por dos de los intérpretes más cotizados del momento: los oscarizados Cillian Murphy (Oppenheimer) y Jessie Buckley (Hamnet). Según ha adelantado en exclusiva la revista especializada Variety, el filme adaptará la aclamada novela The Heart in Winter (publicada en 2024), se rodará este invierno y tiene fijado su horizonte de estreno en salas para 2028.

La historia trasladará al espectador a un entorno fronterizo marcado por las pasiones prohibidas y las tensiones sociales. El relato gira en torno a Tom Rourke (personaje al que dará vida Murphy), un poeta de origen irlandés que inicia un peligroso romance con Polly Gillespie (interpretada por Buckley), una mujer casada nada menos que con el capitán de la mina local de su pueblo. "Esta historia trata sobre personas que se negaron a conformarse con una vida que es menos de lo que merecen, pero que quizás sea más de lo que pueden sobrellevar. (…) Jessie y Cillian fueron las primeras personas que me vinieron a la mente para esto; además, nunca han hecho una película juntos", declaró el director.

El atractivo de la producción se multiplica al conocer quién será el encargado de escribir el libreto. El cineasta Paul Thomas Anderson, flamante ganador del Oscar a mejor película y mejor dirección por Una batalla tras otra, asumirá la adaptación cinematográfica de la novela, uniendo su pluma al pulso narrativo de Spielberg en una colaboración inédita. "Lo que más me entusiasma es poder trabajar junto a mi querido amigo y colega Paul Thomas Anderson en un género determinado —comentó Spielberg a Deadline—; pero, más allá del género, se trata de una historia que, muy pronto, se volvió entrañable para ambos y que sentimos que podíamos llevar a cabo como equipo".

El proyecto reúne además a un equipo artístico que llega en el punto más alto de sus respectivas carreras tras arrasar en la temporada de premios: Jessie Buckley aterriza en el reparto tras coronarse como mejor actriz en la última edición de los premios Oscar gracias a su aplaudido trabajo en el drama Hamnet (donde curiosamente compartió triunfo con el propio Anderson). Cillian Murphy, ganador de la estatuilla a mejor actor por Oppenheimer, consolida con este papel su racha cinematográfica: Peaky Blinders: The Immortal Man, el largometraje ambientado en la Segunda Guerra Mundial con el que dio continuación a la célebre serie televisiva en Netflix, y la prepración del desenlace de la nueva trilogía de infectados de Danny Boyle, 28 años después.