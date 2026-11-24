Tras generar una notable expectación en su paso por el Festival de San Sebastián, aterriza por fin en las salas comerciales El mal padre, el nuevo largometraje escrito y dirigido por Roberto Bueso. A diferencia de otros acercamientos recientes a los conflictos familiares en el cine español como El ser querido, la película construye su pulso dramático alrededor de un imponente Eduard Fernández, que vuelve a demostrar su estado de gracia metiéndose en la piel de un padre narcisista, tóxico y atrapado en su propio intento tardío de redención.

Heridas familiares y humor incómodo lejos del melodrama

La historia pone el foco en cómo los traumas emocionales y las inseguridades masculinas se heredan de generación en generación sin que nadie sepa frenarlos a tiempo. El punto de vista recae sobre el personaje de Adam Jezierski, un hombre a punto de estrenarse en la paternidad que se ve obligado a enfrentarse a las secuelas de haber crecido bajo una educación fría y carente de afecto.

Lejos de caer en el golpe bajo o en el drama lacrimógeno convencional, Bueso esquiva el sentimentalismo fácil apostando por un retrato afilado donde la gravedad de las heridas familiares convive con un humor negro e incómodo. Esa mezcla tonal permite desnudar sin concesiones las contradicciones psicológicas de ambos protagonistas.

Un duelo actoral con ecos de Succession

En lo formal, la realización opta por una puesta en escena contenida y austera que deja todo el peso narrativo sobre los hombros de sus intérpretes. De entre todo el metraje sobresale un prodigioso plano secuencia rodado en la playa que enfrenta cara a cara a Fernández y Jezierski en una escena de enorme exigencia técnica y emocional. La forma en que la película disecciona los juegos de poder, el desapego emocional y la manipulación entre padre e hijo remite directamente a los engranajes dramáticos de series como Succession, elevando el trabajo de Eduard Fernández a una de las cumbres interpretativas del cine familiar reciente.

Aunque un montaje ligeramente más contenido habría dado mayor agilidad a algunos tramos del relato, El mal padre se confirma como una de las propuestas más sólidas, incisivas y recomendables de la cosecha cinematográfica española de este año.